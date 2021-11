IN WIN nous propose un nouveau boitier : Le 309 Gaming Edition.



Le boîtier de PC middle tower "309" d'In Win a été modifié pour inclure 144 LED ARGB intégrées dans le panneau avant. Le 309 Gaming Edition sera disponible, vous permettant d'utiliser le panneau avant comme écran de jeu.







Trois types de jeux rétro sont préinstallés et vous pouvez utiliser le game pad dédié pour jouer au jeu d'action "MAGI JUMP", au jeu de course "309 RACING" ou au casse-blocs "BLOX". Outre les huit modèles d'éclairage préprogrammés, vous pouvez également afficher vos propres images et des animations simples avec le logiciel propriétaire "GLOW X".







Le ventilateur de refroidissement est un "Saturn ASN120" de 120 mm conforme à la norme ARGB (77.17CFM/3.12mmH2O) configuré en haut x 3 et à l'arrière x 1. Deux baies partagées 3,5 pouces/2,5 pouces et deux baies 2,5 pouces avec sept emplacements d'extension constituent la disposition des baies de lecteur. Il peut accueillir une carte graphique jusqu'à 350 mm de longueur, un refroidisseur de CPU jusqu'à 160 mm de hauteur et un bloc d'alimentation jusqu'à 200 mm de profondeur.







Les facteurs de forme E-ATX / ATX / MicroATX / Mini-ITX sont tous compatibles. Les E/S frontales comprennent un port USB3.1 Gen.2 Type-C, deux ports USB3.0, une prise audio, un bouton de mode LED et ventilateur, et un bouton de contrôle LED et ventilateur. Extérieurement, il mesure 238 mm de largeur, 553 mm de profondeur et 500 mm de hauteur, et pèse 13,7 kg.







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Le prix est de : 250 euros.



