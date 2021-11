HP nous propose un nouvel écran : Le HP U32.



Un plastique argenté satiné est utilisé pour la base rectangulaire et le col fin du moniteur, ce qui lui donne une apparence simple et familière. Le HP U32 est doté d'une dalle de type IPS et est conçu pour offrir des couleurs précises et un grand confort visuel.



En outre, le cadre inférieur est en plastique noir mat, avec un emblème de la société de couleur argentée brillante contrastante. Les cadres supérieur et latéral sont à deux niveaux, avec une fine bordure de panneau au niveau du reste de l'écran et une fine section extérieure en plastique dur qui s'étend vers l'extérieur de la bordure du panneau. Vu de face, l'OSD (On Screen Display) est contrôlé par un joystick situé à l'arrière, vers le bas à droite.







PCmonitors mentionne que le panneau en question est un panneau BOE ADS-IPS, qui a une résolution de 3840 x 2160 (UHD '4K') et une taille de 31,5 pouces en diagonale. Un taux de rafraîchissement de 60 Hz est pris en charge, et l'écran présente un taux de contraste statique de 1000:1 ainsi que des angles de vision horizontaux et verticaux de 178°, selon les spécifications. La surface de l'écran est mate et antireflet, tout comme la prise en charge des couleurs 10 bits (8 bits + FRC) et la surface de l'écran est mate et antireflet.



Un paramètre d'émulation sRGB avec un DeltaE spécifié de 2 est inclus avec le moniteur, qui a été calibré en usine. Un rétroéclairage WLED sans scintillement avec une gamme de couleurs DCI-P3 de 98 % et une luminosité maximale de 400 cd/m2 offre un large spectre de couleurs et une luminance élevée. Le TÜV Rheinland a certifié le moniteur comme étant "Eyesafe", ce qui signifie que le pic bleu a été déplacé vers des longueurs d'onde moins énergétiques et que l'amplitude du pic a été réduite afin d'augmenter le confort visuel.







Avec la certification VESA DisplayHDR 400, l'écran est capable de répondre aux contenus HDR10. Un niveau HDR fondamental qui ne nécessite pas un niveau de luminosité particulièrement élevé conformément aux normes HDR ou l'utilisation de la gradation locale. Toutefois, cela permet d'exploiter pleinement la reproduction des couleurs sur 10 bits et le spectre de couleurs plutôt large



Grâce à un mécanisme de fixation rapide, le support qui l'accompagne se monte de manière centrale et offre une flexibilité ergonomique totale, avec notamment un réglage en hauteur de 150 mm et un pivotement en orientation portrait. Il peut être retiré pour révéler des trous de montage VESA de 100 x 100 mm, qui peuvent être utilisés pour diverses options de montage. Il y a plusieurs ports, tous orientés vers l'arrière dans une disposition verticale sous le point de fixation du support. Il s'agit spécifiquement de DP 1.4, HDMI 2.0, trois ports USB 3.0 (dont un USB-C avec une alimentation de 65 W, un mode alternatif DP et des données en amont), une prise casque de 3,5 mm et une entrée d'alimentation CC (pour une "brique d'alimentation" externe).



Disponibilité et Prix



Le prix est de : 799 Dollars.



