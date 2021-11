EVGA annonce une nouvelle carte mère : La X570 FTW WiFi.



EVGA a lancé aujourd'hui la X570 FTW WiFi, sa deuxième carte mère AMD Socket AM4. Alors que la X570 DARK est destinée aux overclockers professionnels qui cherchent à tirer le maximum des processeurs de la série Ryzen 5000, la X570 FTW s'adresse à un public un peu plus large : les passionnés. La carte dispose de quatre emplacements DIMM DDR4 pour illustrer cela, contre deux emplacements (1 DIMM par canal) sur la X570 DARK.



La carte est alimentée par une combinaison de connecteurs ATX 24 broches et EPS 8+4 broches. Elle dispose d'un CPU VRM à 15 phases qui est refroidi par des dissipateurs à ailettes en aluminium. Le processeur Socket AM4 est relié à quatre emplacements DIMM DDR4, deux PCI-Express 4.0 x16 (x8/x8 lorsque les deux sont remplis), et un emplacement M.2 NVMe avec un câblage PCI-Express 4.0 x4.















En plus de ce slot M.2 NVMe Gen 4 attaché au CPU, deux autres slots Gen 4 sont fournis par le chipset X570, refroidis par un grand dissipateur monobloc en aluminium. Le chipset X570 lui-même est refroidi sans ventilateur, ce qui signifie qu'il s'agit probablement de la variante X570S. Huit ports SATA 6 Gbps constituent le reste de la connectivité de stockage. La connectivité USB comprend trois ports USB 3.1 Gen2 à 10 Gbps sur le panneau arrière, deux ports Gen1 à 5 Gbps et deux ports Gen1 supplémentaires via des connecteurs internes. La solution audio embarquée utilise un CODEC Realtek ALC1220 avec un amplificateur pour casque SV3H615. La connectivité réseau comprend le WiFi 6 et 1 GbE d'origine Intel.



Disponibilité et Prix



Le prix de la EVGA X570 FTW WiFi est de 499 Dollars, soit environ 200 Dollars de moins que le X570 DARK. Pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP