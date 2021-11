KLEVV dévoile la nouvelle norme DDR5 et la mémoire Gaming.



KLEVV, une marque de mémoire émergente introduite par Essencore, a annoncé aujourd'hui le dernier ajout à sa gamme de mises à niveau de mémoire d'ordinateur avec de nouvelles séries de mémoire DDR5, y compris la mémoire standard DDR5 et la série signature DDR5 de mémoire RGB d'overclocking/gaming. La mémoire DDR5 de KLEVV offre l'assurance d'un test QVL avec les plateformes Z690 des principales marques de cartes mères qui prennent en charge les derniers processeurs Core " Alder Lake " d'Intel de 12e génération.







La mémoire de bureau standard DDR5 de KLEVV (U-DIMM) adoptera les puces SK Hynix et sera lancée pour la première fois dans une capacité de 16 Go avec des fréquences standard JEDEC de 4 800 MHz CL40-40-40 à une tension de 1,1 V efficace. Les kits de mémoire de bureau DDR5 standard de KLEVV ont passé le test QVL avec les cartes mères Z690 des principaux partenaires, dont ASRock, ASUS, Gigabyte et MSI, assurant ainsi une compatibilité exceptionnelle pour les constructeurs de PC. Des modules de 32 Go de plus grande capacité et de la mémoire standard pour ordinateurs portables (SO-DIMM) suivront bientôt.







KLEVV DDR5 Overclocking/Gaming RGB Memory Series : Nouvelles couleurs et vitesses extrêmes jusqu'à 6 400 MHz







Arrivant en 2022, la série de mémoires d'overclocking/de jeu KLEVV DDR5 poursuit le design exceptionnel et unique de l'actuelle CRAS XR RGB, avec l'ajout d'un tout nouveau ton de couleur blanche à ses effets d'éclairage RGB ; idéal pour les passionnés qui cherchent à apporter une étincelle de vitesse et de couleur intense dans leurs constructions de jeu. La série de mémoires DDR5 overclocking/gaming de KLEVV présentera des vitesses extrêmes allant jusqu'à 6 400 MHz. Les spécifications exactes seront annoncées au moment du lancement.







DDR5 : les avancées d'une norme de mémoire de nouvelle génération



La DDR5 est la dernière norme de mémoire qui sera bientôt adoptée par l'écosystème des PC. Ses principales améliorations sont des capacités plus importantes et des vitesses considérablement plus rapides par rapport aux technologies DDR de la génération précédente. La nouvelle norme intègre pour la première fois les technologies PMIC (Power Management Integrated Circuit) et ODECC (On-Die Error Correcting Code) sur le DIMM, ce qui permet à KLEVV d'adapter ses conceptions de mémoire pour améliorer l'efficacité énergétique, la stabilité et l'efficacité de l'overclocking.



Disponibilité du produit et où l'acheter



La mémoire DDR5 standard de KLEVV sera mise en production à la fin du quatrième trimestre 2021, tandis que sa série de mémoires DDR5 pour l'overclocking/le jeu sera introduite au début de 2022. Les utilisateurs peuvent choisir les dernières gammes DDR5 pour aller avec les plateformes DDR5 de nouvelle génération.



