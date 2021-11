CORSAIR lance la série limitée CORSAIR COLLECTIONS avec les mini-claviers K65 RGB.



CORSAIR, leader mondial des équipements de haute performance pour les joueurs et les créateurs de contenu, annonce aujourd'hui une nouvelle gamme colorée de ses claviers mécaniques CORSAIR K65 RGB MINI 60% : la série Flavor Rush. Ces claviers en édition limitée, disponibles exclusivement sur la boutique en ligne de CORSAIR aux États-Unis, sont parés de quatre combinaisons de couleurs uniques et donnent le coup d'envoi de la nouvelle gamme de produits CORSAIR COLLECTIONS - des équipements de jeu en édition limitée avec des combinaisons de couleurs et des designs uniques pour personnaliser votre installation ou constituer l'ultime collection de jeux sur PC.







Les claviers Flavor Rush K65 RGB MINI ornent votre bureau avec des couleurs vives et charmantes sur un cadre blanc brillant pour une esthétique vraiment accrocheuse. Choisissez parmi le vert rafraîchissant de Hint of Mint, l'explosion de rose de Bubblegum Pop, l'éclaboussure bleue de Berry Wave, ou une douce tranche d'été éternelle dans Watermelon Blast. Chaque clavier Flavor Rush comprend également un nouveau logo CORSAIR Artisan sails - le premier du genre - lancé aujourd'hui en tant que produit autonome.







Ce capuchon en résine transparente de qualité supérieure laisse transparaître un rétroéclairage RVB maximal, donnant à votre clavier un point d'accentuation brillant de lumière et de couleur tout en montrant votre style CORSAIR. Avec toutes ces options de couleurs et de personnalisation, les claviers Flavor Rush sont des ajouts inoubliables à votre installation CORSAIR.







Si Flavor Rush vous met en appétit pour d'autres équipements personnalisés, sachez que ce n'est que le début pour CORSAIR COLLECTIONS. Axés sur un nouveau thème à chaque sortie, les équipements CORSAIR COLLECTIONS ne seront disponibles que pour une durée limitée, ce qui en fait des objets de collection idéaux pour ceux qui ont le sens du style. Soyez à l'affût de nouveaux lancements dans les mois à venir, qui proposeront des périphériques supplémentaires tels que des casques, des souris, etc.



Disponibilité, garantie et prix



Les mini-claviers CORSAIR Flavor Rush K65 RGB sont disponibles exclusivement sur la boutique en ligne CORSAIR en Amérique du Nord. Pour des informations actualisées sur la disponibilité et les prix, veuillez consulter le site Web de CORSAIR. Les claviers CORSAIR Flavor Rush K65 RGB MINI sont couverts par une garantie de deux ans, ainsi que par le service clientèle et le réseau d'assistance technique de CORSAIR dans le monde entier.



TECHPOWERUP