Les sorties Netflix de la semaine #69.







Creed 1 & 2



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Creed, entraîné par un Rocky Balboa vieillissant, le jeune Adonis, fils d’Apollo Creed, est prêt à tout pour décrocher le titre de champion du monde.



Holmes et Watson



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Quand la Reine reçoit d’étranges menaces de mort, Sherlock Holmes et son fidèle acolyte, le Dr John Watson, usent des moyens les plus farfelus pour élucider ce mystère.



Gentefied



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Los Angeles. Face à la gentrification du quartier, les cousins Morales se décarcassent pour sauver le restaurant de tacos de leur grand-père et réaliser leurs rêves.



Voici la liste de toutes les sorties de la semaine :



- A Story Bots Space Adventure,

- Your life is a Joke,

- Swap Shop : la radio des bonnes affaires – saison 1,

- Clair Obscur,

- Gentefield – Saison 2,

- Le règne animal – Saison 1,

- Creed,

- Creed 2,

- Les nouveaux chapitres du bonheur,

- Holmes et Watson,

- L’amour Cash – saison 1,

- Red Notice,

- Presque centenaire et athlète,

- Le Lion des Flandres,

- Skyscraper,

- Mentiras – saison 1,

- La double vie de Véronique.



