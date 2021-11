TECHPOWERUP nous propose le test des : DDR4 vs. DDR5 sur Intel Core i9-12900K Alder Lake.







Et







Les processeurs Intel Core de 12e génération "Alder Lake", dont on parle beaucoup, ont débarqué la semaine dernière et bouleversent actuellement le monde des processeurs. N'oubliez pas de lire nos revues complètes des trois processeurs (12900K, 12700K, 12600K). Alder Lake est la première architecture client à prendre en charge la mémoire DDR5 de nouvelle génération, que nous avons utilisée dans nos principaux commentaires sur ces processeurs.



La nouvelle norme de mémoire double de façon générationnelle la bande passante et la densité de la mémoire, abaisse la tension de la DRAM, améliore l'efficacité et introduit de nouvelles fonctionnalités, telles que la gestion de l'alimentation sur le module, l'ECC intrinsèque, etc. Tout cela s'accompagne d'une lourde taxe pour les adeptes précoces : certains des premiers kits de mémoire DDR5 coûtent au moins 50 % de plus que la DDR4. Cela fait de la DDR5 un produit difficile à vendre à un moment où d'autres matériels sont déjà en ébullition. Ce qui est bien, c'est qu'Intel ne nous impose pas la DDR5 avec Alder Lake ; au lieu de cela, ils ont conçu leurs nouveaux processeurs comme une architecture de transition supportant la nouvelle mémoire DDR5 et les anciennes DDR4.







Outre la prise en charge de la mémoire DDR4, Intel a veillé à ce que ses partenaires fabricants de cartes mères lancent effectivement une sélection assez large de cartes mères dotées du chipset Intel Z690 et prenant en charge la mémoire DDR4. Pour une raison quelconque, la société leur interdirait de proposer des cartes dotées à la fois d'emplacements DDR5 et DDR4. La rumeur veut également que la prochaine génération de processeurs Core "Raptor Lake" conserve la prise en charge de la DDR4, de sorte que ceux qui investissent dans une carte mère DDR4 pour continuer à utiliser leur ancienne mémoire sont prêts pour au moins une autre génération de mises à niveau de processeurs.



Le processeur Core Alder Lake de 12e génération prend en charge jusqu'à 128 Go de mémoire. Pour la DDR5, le processeur prend en charge un total de quatre canaux de mémoire de 40 bits de large (deux canaux de 40 bits par DIMM, dont 8 bits sont utilisés pour l'ECC), et pour la DDR4, il prend en charge le double canal, c'est-à-dire deux canaux de mémoire de 64 bits de large (canal de 64 bits par DIMM), tout comme les anciennes générations de processeurs Core, remontant jusqu'au Core "Skylake" de 6e génération. Les processeurs débloqués "K" ou "KF" lancés jusqu'à présent prennent en charge en natif les mémoires DDR5-4800 et DDR4-3200. Il s'agit de la spécification de base officielle ; les processeurs sont bien sûr capables de gérer des horloges mémoire beaucoup plus élevées.



La nouvelle norme XMP 3.0, une extension DIMM SPD conçue par Intel, est également présente. Elle permet d'appliquer les vitesses d'horloge et les latences de mémoire annoncées par un fournisseur de mémoire en deux clics dans le programme de configuration UEFI. Vous pouvez également utiliser l'utilitaire Intel Xtreme Tuning Utility (XTU) pour appliquer les profils XMP, ou overclocker votre mémoire à la volée (une fonctionnalité exclusive à la plate-forme Intel). XMP 3.0 prend en charge jusqu'à cinq profils par module DIMM, dont deux définis par l'utilisateur, et des étiquettes plus longues de 16 caractères pour chaque profil.



Tout comme la 11e génération de Rocket Lake, Alder Lake est livré avec des ratios "Gear" pour l'overclocking de la mémoire. " Gear 1 ", la valeur par défaut, fait fonctionner le bus de données de la DRAM à la fréquence DDR, deux fois la fréquence d'horloge de la DRAM, et le bus de commande à la fréquence d'horloge de la DRAM. Lorsque vous activez "Gear 2", la vitesse du bus de données reste inchangée, toujours en DDR, mais le bus de commande fonctionne à la moitié de la fréquence d'horloge de la DRAM. Bien que cela signifie évidemment que le contrôleur de mémoire ne peut exécuter des commandes qu'à la moitié de la vitesse du Gear 1, le taux de transfert de données réel reste inchangé. Le rapport 2 assure la stabilité à des fréquences d'horloge mémoire plus élevées en réduisant la fréquence du bus de commande et du contrôleur de mémoire, ce qui permet de faire fonctionner la combinaison MC+DRAM à une fréquence d'horloge DRAM plus élevée.



Comme nous l'avons mentionné précédemment, la mémoire DDR5 introduit un doublement générationnel des horloges mémoire, ce qui, sur le papier, devrait signifier un doublement de la bande passante mémoire disponible pour le processeur. Cependant, ces fréquences accrues s'accompagnent également de latences plus élevées. Il sera donc intéressant de voir dans quelle mesure vous perdez en performances si vous choisissez de conserver votre mémoire DDR4, et s'il y a un point auquel la DDR4 peut atteindre ou dépasser la fréquence de la DDR5. Dans cette revue, nous testons le processeur Core i9-12900K dans 37 tests d'applications et 10 jeux, avec quatre configurations de mémoire DDR4, et nous le comparons à nos résultats de référence DDR5-6000.



Voici les fiches techniques :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP