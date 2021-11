Logitech intègre la technologie NVIDIA Broadcast dans le G HUB.







Logitech a annoncé la semaine dernière avoir noué un partenariat avec NVIDIA visant à intégrer la solution NVIDIA Broadcast dans le logiciel G HUB et plus particulièrement dans le pilote des périphériques audio.







Sur TLD, nous vous vous parlez à plusieurs reprises de la technologie logicielle NVIDIA Broadcast sortie en septembre 2020. Broadcast exploite en effet les cœurs Tensor des cartes graphiques GeForce RTX 20/30 Series pour mettre en œuvre des algorithmes d'intelligence artificielle visant à supprimer le bruit de fond du flux audio issu d'une webcam ce qui permet de rendre les conversations vocales beaucoup plus claires. Pour rappel, cette solution était initialement sortie sous l'appellation RTX Voice. Mais Broadcast est également capable de transformer le flux vidéo de la webcam pour supprimer/modifier le fond d'écran derrière l'utilisateur ou encore pour recadrer automatiquement l'image (Auto Frame) en fonction des mouvements de l'utilisateur.



D'après le communiqué publié par Logitech sur son blog, c'est plus particulièrement la partie audio de NVIDIA Broadcast qui intéresse le constructeur de périphériques de jeu. Grâce à ce partenariat, l'ensemble des casques audio Logitech compatibles avec les effets Blue VO!CE mais aussi les microphones de la marque Blue peuvent profiter des fonctionnalités NVIDIA Broadcast afin d'obtenir un son plus clair durant une visioconférence ou le streaming d'une partie de jeu.



Cette nouvelle fonctionnalité est d'ores et déjà disponible au travers du dernier G HUB 2021.11.8744 mais est considérée comme en beta ouverte (open beta. Logitech a intégré les algorithmes d'optimisation NVIDIA Broadcast directement dans le pilote audio des casques Logitech et des microphones Blue installé par l'application G HUB. Il n'est donc pas nécessaire d'installer l'application tierce NVIDIA Broadcast elle-même pour en profiter. La fonction Noise Removal peut directement être activée en un clic dans l'onglet du micro du G HUB. Plusieurs périphériques peuvent utiliser Broadcast en même temps, un casque Logitech et un microphone Blue par exemple. Une fonction de test a même été ajoutée dans le G HUB pour vérifier la qualité du signal ainsi transformé.



Evidemment, un GPU NVIDIA GeForce RTX 20/30 Series est requis pour que Broadcast fonctionne sachant que les GPU professionnels Quadro RTX et TITAN RTX sont également compatibles. Les systèmes Windows 10 et Windows 11 sont également requis.



Logitech annonce par ailleurs que la solution NVIDIA Broadcast est disponible dans le G HUB pour les périphériques ci-dessous :



- Blue Yeti,

- Blue Yeti Nano,

- Blue Yeti X,

- Blue Yeti X World of Warcraft Edition,

- G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Headset,

- PRO X Gaming Headset with Blue VO!CE,

- PRO X Wireless Gaming Headset with Blue VO!CE.



Il ne serait donc pas possible d'activer la fonction NVIDIA Broadcast directement depuis le G HUB avec d'autres produits Logitech équipés d'un microphone que ce soit d'autres casques de la gamme G ou même les webcams de la marque comme la BRIO et autres modèles C92x. Seuls les produits Logitech G compatibles avec les filtres Blue VO!CE peuvent donc profiter de Broadcast via le G HUB ce qui nous semble une limitation un peu surfaite puisqu'on peut parfaitement arriver au même résultat en installant soi-même le logiciel autonome NVIDIA Broadcast...



Si Logitech étendait finalement un jour le support de Broadcast dans le G HUB à d'autres produits comme les webcams, il serait d'ailleurs intéressant que les fonctions de personnalisation du flux vidéo proposées par la solution NVIDIA Broadcast soit aussi ajoutées.



Quoi qu'il en soit, un tel recours à des technologies tierces est quand même une forme de camouflet pour les propres technologies de Logitech comme la solution Blue VO!CE rachetée il y a seulement trois ans. Logitech reconnaît en effet officiellement que d'autres technologies audio que les siennes font nettement mieux !



Téléchargement



- Application G HUB 2021.11.8744 pour les périphériques de jeu Logitech et Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



TOUSLEDRIVERS