Noctua présente les refroidisseurs de CPU NH-L9i à profil bas pour LGA1700 et le conduit de ventilateur NA-FD1.



Noctua a présenté aujourd'hui de nouvelles révisions, spécifiques au LGA1700, de ses refroidisseurs d'UC primés NH-L9i et NH-L9i chromax.black à profil bas. Les nouveaux NH-L9i-17xx et NH-L9i-17xx chromax.black sont idéaux pour la construction de HTPC ultra-compacts et de systèmes SFF (Small Form Factor) utilisant les tout nouveaux processeurs Core de 12e génération d'Intel, tels que les Core i9-12900K, Core i7-12700K ou Core i5-12600K. Le nouveau conduit de ventilation NA-FD1, en option, permet d'améliorer encore les performances des refroidisseurs en comblant l'espace entre le ventilateur et les panneaux perforés du boîtier afin de permettre aux refroidisseurs d'aspirer de l'air frais de l'extérieur.







" Nous sommes très satisfaits des performances des refroidisseurs NH-L9i-17xx sur les nouveaux processeurs LGA1700 d'Intel ", déclare Roland Mossig (PDG de Noctua). "Nous avons réussi à dissiper jusqu'à environ 160 W sur le Core i9-12900K, le poussant à plus de 4,2 GHz, et jusqu'à 125 W sur le Core i5-12600K fonctionnant à 4,3 GHz. Ce sont d'excellents résultats pour de si petits refroidisseurs, ce qui en fait des options fantastiques pour les constructions Intel Z690 très compactes qui contiennent beaucoup de puissance de traitement !"







Le NH-L9i-17xx et le NH-L9i-17xx chromax.black sont les dernières révisions, spécifiques au LGA1700, du refroidisseur de CPU NH-L9i low-profile primé de Noctua. Avec une hauteur de seulement 37 mm, le NH-L9i est idéal pour les boîtiers extrêmement fins et, grâce à son faible encombrement, il offre une compatibilité totale avec la RAM et le PCIe, ainsi qu'un accès facile aux connecteurs proches du socket, même sur les cartes mères Mini-ITX très compactes. Le système de montage SecuFirm 2 conçu sur mesure pour le nouveau socket LGA1700 facilite l'installation et, grâce au ventilateur NF-A9x14 92 mm hautement optimisé qui prend en charge le contrôle entièrement automatique de la vitesse via PWM, le NH-L9i-17xx est remarquablement silencieux. Complété par le célèbre composé thermique NT-H1 de Noctua, le NH-L9i-17xx combine tout ce que les utilisateurs sont en droit d'attendre des grands refroidisseurs de Noctua dans un boîtier super compact de qualité supérieure pour les constructions ITX et HTPC avec les nouveaux processeurs Core de 12e génération d'Intel.







"Pour les boîtiers de petite taille, nous recommandons vivement le kit optionnel de conduit de ventilation NA-FD1, tant aux clients qui choisissent les nouveaux modèles NH-L9i-17xx qu'aux utilisateurs des dissipateurs NH-L9i et NH-L9a existants", explique Roland Mossig (PDG de Noctua). "C'est un moyen simple mais très efficace d'augmenter les performances de ces refroidisseurs dans des boîtiers compacts. Les passionnés de technologie ont créé des conduits similaires avec leurs imprimantes 3D depuis un certain temps, mais tout le monde n'a pas les capacités pour le faire, alors nous avons pensé qu'il serait formidable de proposer un kit de conduit abordable et flexible qui ne nécessite aucun équipement ou compétence particulière pour le mettre en place."



Le nouveau kit de gaines de ventilation NA-FD1 permet d'améliorer considérablement les performances des refroidisseurs de CPU Noctua NH-L9i et NH-L9a dans les environnements SFF (Small Form Factor) où il existe un espace de 5 mm ou plus (jusqu'à 45 mm) entre le refroidisseur et un panneau supérieur ou latéral perforé. En comblant cet espace, la gaine empêche le refroidisseur d'aspirer de l'air chaud de l'intérieur et lui permet d'aspirer de l'air frais de l'extérieur à travers le panneau perforé, ce qui peut, selon la configuration, améliorer la température du CPU de 5°C ou plus. Comme le conduit est assemblé à partir d'entretoises en mousse EVA de différentes épaisseurs, il est entièrement modulaire et peut être ajusté par incréments de 1 mm, de 5 mm à 45 mm de hauteur, afin de s'adapter à différents cas et configurations. En bref, le NA-FD1 est un moyen simple mais intelligent, flexible et rentable d'augmenter l'efficacité des refroidisseurs des séries NH-L9a et NH-L9i.



Les prix de détail suggérés par le fabricant sont les suivants :



- NH-L9i-17xx : 44.90 euros,

- NH-L9i-17xx chromax.black : 54.90 euros,

- NA-FD1 : 12.90 euros.



Pour plus d'informations :



- NH-L9i : Cliquez ICI,

- NH-L9i chromax.black : Cliquez ICI,

- NA-FD1 : Cliquez ICI.



