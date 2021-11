CASEKING nous propose nouveau boitier PC : Le Kolink Stronghold Prism.







Avec le Prism, Kolink présente une extension de sa gamme de produits Stronghold. Cette tour midi est équipée de quatre ventilateurs Umbra aRGB PWM de Kolink et du design emblématique à mailles hexagonales qui assure un flux d'air naturel efficace. Grâce à sa conception conviviale et sans vis, l'installation de matériel dans ce boîtier est un jeu d'enfant. Le Stronghold Prism peut accueillir une carte mère E-ATX, un GPU de 330 mm et un refroidisseur de CPU de 165 mm, ce qui le rend parfait pour votre puissant matériel haut de gamme.























Les caractéristiques de la tour midi Kolink Stronghold Prism en un coup d'œil :



- Boîtier mince et élégant en métal et plastique, de couleur gris métallisé.

- Conception conviviale, sans vis, avec un cadre en acier et un revêtement en métal et en verre.

- Prend en charge les cartes mères E-ATX, les GPU de 330 mm et les refroidisseurs de CPU de 165 mm.

- Quatre ventilateurs intégrés Umbra aRGB PWM de 120 mm, jusqu'à six ventilateurs possibles.

- Panneau en verre trempé à charnière et plaque supérieure amovible pour une installation facile.

- Panneaux ventilés pour une circulation de l'air et une dissipation de la chaleur optimal.

- Convient aux refroidisseurs AiO jusqu'à 360 mm.



Convivialité du site



Le Stronghold Prism a été conçu de manière que l'intérieur soit facilement accessible et extensible. La conception sans vis permet de retirer rapidement les panneaux supérieurs et latéraux, le panneau en verre trempé étant articulé pour permettre un accès rapide à l'intérieur du boîtier. Le panneau en verre trempé s'ouvre facilement à l'aide de la tirette magnétique. Cela vous permet d'installer facilement une gamme complète de matériel de jeu de haute qualité dans cette tour midi.



Le Stronghold Prism prend en charge les cartes mères de Mini-ITX à E-ATX et n'est donc pas limité par la taille des cartes mères. La plupart des cartes graphiques haut de gamme s'y adapteront également, car il y a de la place pour un GPU d'une longueur maximale de 330 mm. Il y a également de la place pour un refroidisseur de CPU d'une hauteur allant jusqu'à 165 mm. Tout au long du boîtier, il y a d'excellentes options de routage de câbles pour garder votre boîtier propre et bien rangé. Il n'y a pas d'encombrement de câbles dans un boîtier Kolink.



Un éclairage efficace



Le Stronghold Prism est parfait pour les amateurs de RGB. Non seulement le panneau latéral en verre trempé de 3 mm offre une vue magnifique sur vos accessoires aRGB, mais ce boîtier est également livré avec quatre ventilateurs Kolink Umbra. Chaque ventilateur de 120 mm est doté de neuf pales incurvées et d'un total de 21 LED, offrant ainsi une combinaison efficace de refroidissement et de couleurs éblouissantes. Les effets peuvent être réglés via la carte mère de votre choix à l'aide de connexions à 3 broches. Vous pouvez également contrôler l'éclairage avec le contrôleur Umbra Core inclus et créer des effets lumineux saisissants en appuyant simplement sur un bouton.



Flux d'air et refroidissement



Le Stronghold Prism a été conçu pour utiliser des AiOs afin d'augmenter encore le potentiel de refroidissement. Il y a un total de trois emplacements pour les radiateurs, et donc la possibilité d'accueillir plus d'un système complet de refroidissement par eau. Il y a de la place pour un radiateur de 360 mm à l'avant, un radiateur de 240 mm sur le couvercle et un radiateur de 120 mm à l'arrière. Grâce au système de refroidissement étendu de ce boîtier, vos composants les plus performants resteront à une température optimale.



Attrayant et flexible



Pour alimenter votre PC de jeu, le Stronghold Prism peut accueillir une alimentation ATX d'une longueur maximale de 190 mm, logée sous un capot d'alimentation ventilé. Sous le capot du bloc d'alimentation se trouve la baie pour lecteur, qui peut accueillir deux supports de 3,5 pouces ou de 2,5 pouces. Deux lecteurs supplémentaires de 2,5 pouces peuvent être fixés à l'arrière du plateau de la carte mère. Cette flexibilité vous permet de créer une solution de stockage optimale qui vous offre le parfait équilibre entre capacité et rapidité.



Pour son extérieur, le Stronghold Prism utilise des panneaux en métal, en plastique et en maille, de couleur Gunmetal Grey. Le panneau E/S situé sur le dessus du boîtier offre un port USB 3.1, deux ports USB 2.0 et des prises audio HD, complétant ainsi cette élégante tour midi. Pour faciliter la gestion des câbles et ne pas interrompre la conception uniforme de la maille, ces connexions sont situées sur le côté du panneau.



Détails techniques :



- Dimensions : 370 x 216 x 470 mm (L x l x h).



Matériau :



- Acier de 0,7 mm,

- Porte latérale en verre trempé,

- métal et plastique,

- Couvercle et façade en filet,

- Poids : 7,2 kg,

- Couleur : gris métallisé,

- Facteur de forme : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX.



Nombre total de fans possible :



3x 120/2x 140 mm (avant),

2x 120/140 mm (couvercle),

1x 120 mm (arrière).



Dont pré-installé : .



- 3 x Umbra 120 mm aRGB PWM (avant),

- 1 x Umbra 120 mm aRGB PWM (arrière).



Supports de radiateur :



- 1 x 360 mm (avant),

- 1 x 240 mm (couvercle),

- 1 x 120 mm (arrière).



Baies de disque :



- 2 x 2,5/3,5 pouces,

- 2 x 2,5 pouces,

- Alimentation électrique : 1x ATX standard (optionnel),

- Emplacements d'extension : 7.



Panneau E/S :



- 2 x USB 2.0,

- 1 x USB 3.1,

- Audio HD,

- Longueur maximale de la carte graphique : 330 mm,

- Hauteur maximale du refroidisseur du CPU : 165 mm,

- Longueur maximale du bloc d'alimentation : 190 mm.



Le prix de ce boitier est de : 99.90 euros.



Il sera disponible sur le site de CASEKING à partir du 12 novembre 2021.



Pour plus d'informations sur le boitier, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour faire une précommande du boitier, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



CASEKING