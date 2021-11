KIOXIA présente les premiers Solid State Drives EDSFF du secteur conçus avec la technologie PCIe 5.0.



Une nouvelle ère pour la flash utilisée dans les serveurs et le stockage est arrivée, et c'est KIOXIA America, Inc. qui la présente. Aujourd'hui, la société a annoncé la première gamme de SSD E3.S Enterprise and Datacenter Standard Form Factor (EDSFF) du secteur, conçue avec la technologie PCIe 5.0 : la série CD7. S'appuyant sur le véhicule de développement complet KIOXIA E3.S qui a reçu le prix " Best in Show " au Flash Memory Summit de l'année dernière, la série CD7 E3.S augmente la densité de stockage flash par disque pour optimiser l'efficacité énergétique et la consolidation des racks.







S'affranchissant des limites de conception du facteur de forme 2,5 pouces, la famille EDSFF E3 est optimisée pour les besoins des serveurs et du stockage à hautes performances et à haute efficacité. L'EDSFF permet à la prochaine génération de SSD de répondre aux futures architectures de centres de données, tout en prenant en charge une variété de nouveaux dispositifs et applications.



Il permet d'améliorer le flux d'air et les caractéristiques thermiques, de renforcer l'intégrité des signaux et d'offrir des options pour des points de capacité SSD plus importants. EDSFF standardise les LED d'état sur le disque, ce qui élimine le besoin de LED sur les supports de disque. La prise en charge de budgets d'alimentation E3.S plus élevés que ceux des SSD à facteur de forme de 2,5 pouces et une meilleure intégrité des signaux permettent à l'EDSFF de fournir les performances promises par la technologie PCIe 5.0 et au-delà.



Basée sur la technologie innovante de mémoire flash BiCS FLASH 3D de quatrième génération de KIOXIA, la série CD7 prend en charge x4 voies PCIe, mais est optimisée pour des performances PCIe Gen5x2, qui sont similaires aux performances PCIe Gen4x4, ce qui permet d'économiser deux précieuses voies PCIe pour des connexions de périphériques supplémentaires. KIOXIA est un membre actif et contribuant au développement industriel des solutions EDSFF, et collabore avec les principaux développeurs de serveurs et de systèmes de stockage pour libérer toute la puissance des technologies de mémoire flash, NVMe et PCIe.



" Le facteur de forme EDSFF E3 est appelé à redéfinir la manière dont les serveurs et les systèmes de stockage d'entreprise sont conçus ", note Greg Wong, fondateur et analyste principal de Forward Insights. "Nous prévoyons que le marché passera à l'EDSFF à partir de 2022, avec l'introduction de systèmes basés sur PCIe 5.0."



Caractéristiques principales de la série CD7 :



- Facteur de forme EDSFF E3.S avec des capacités allant jusqu'à 7,68 To.

- Conçu selon les dernières spécifications PCIe 5.0 et optimisé pour des performances de x2 voies PCIe.

- L'utilisation de moins de couloirs PCIe augmente le nombre de périphériques PCIe pouvant être pris en charge.

- Conçu avec la mémoire flash KIOXIA BiCS FLASH 3D TLC.

- Jusqu'à 6 450 Mo/s de débit de lecture et 1 050 000 IOPS de lecture aléatoire.

- Latences de lecture de 75μs et d'écriture de 14μs, soit des latences respectivement inférieures de 17 % et de 60 % à celles des SSD PCIe 4.0 de la génération précédente.



" Nous considérons l'EDSFF comme le facteur de forme des SSD NVMe d'entreprise du futur ", a déclaré Neville Ichhaporia, vice-président du marketing et de la gestion des produits SSD chez KIOXIA America, Inc. " Les versions E3, optimisées pour la prochaine génération de plateformes d'entreprise, sont bien adaptées pour suivre le rythme technologique des demandes incrémentales que les applications à forte intensité de données imposent aux serveurs et au stockage. Elles aideront les clients à optimiser les performances, le refroidissement et la capacité de stockage des serveurs et du stockage de prochaine génération."



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP