Xiaomi présente une nouvelle technologie de refroidissement par eau pour les appareils mobiles.



Xiaomi a dévoilé aujourd'hui sa dernière percée en matière de dissipation de la chaleur - la technologie Loop LiquidCool. Inspirée des solutions de refroidissement utilisées dans l'industrie aérospatiale, la technologie Loop LiquidCool utilise un effet capillaire qui attire l'agent de refroidissement liquide vers la source de chaleur, le vaporise, puis disperse efficacement la chaleur vers une zone plus froide, jusqu'à ce que l'agent se condense et soit capturé via un canal unidirectionnel en boucle fermée. Par rapport aux solutions conventionnelles de chambres à vapeur, cette nouvelle technologie a deux fois plus de capacités de refroidissement et se classe comme la solution de refroidissement de smartphone la plus efficace. Xiaomi a pour objectif d'introduire la technologie Loop LiquidCool dans ses produits au cours du second semestre 2022.







Cette nouvelle technologie présente un système de caloducs annulaires qui se compose d'un évaporateur, d'un condenseur, d'une chambre de recharge, ainsi que de tuyaux de gaz et de liquide. Placé au niveau des sources de chaleur, l'évaporateur contient du réfrigérant qui s'évapore en gaz lorsque le smartphone est soumis à une forte charge de travail. Le gaz et le flux d'air sont ensuite diffusés vers le condenseur, où le gaz se condense à nouveau en liquide. Ces liquides sont absorbés et recueillis par de minuscules fibres dans la chambre de recharge, qui remplit l'évaporateur, ce qui en fait un système autonome.







Bien que cette nouvelle technologie utilise la même méthode que le refroidissement liquide VC, le nouveau facteur de forme apporte une différence d'efficacité significative. Comme les systèmes VC classiques ne disposent pas de canaux séparés pour les gaz et les liquides, les gaz chauds et les liquides froids se mélangent et s'obstruent mutuellement, en particulier en cas de charge de travail élevée. La pompe en forme d'anneau présente une conception spéciale de la conduite de gaz, qui réduit considérablement la résistance du passage de l'air de 30 %. En permettant un flux de vapeur plus régulier, la capacité maximale de transfert de chaleur est augmentée jusqu'à 100 %.







Pour garantir une circulation unidirectionnelle à haut rendement, il est essentiel de mettre en place une structure de vanne Tesla dans la chambre de recharge. Une vanne Tesla est une vanne unidirectionnelle qui permet au liquide de passer dans l'évaporateur, tout en empêchant les gaz de se déplacer dans la mauvaise direction. Cela permet une plus grande efficacité dans la circulation du gaz/liquide dans tout le système.



Sur un Xiaomi MIX 4 personnalisé, la chambre à vapeur d'origine a été remplacée par une nouvelle solution Loop LiquidCool Technology. Lors d'un test de gameplay Genshin Impact de 30 minutes avec des paramètres vidéo max de 60 FPS, cet impressionnant système de refroidissement a maintenu l'appareil sous une température maximale de 47,7℃ et le processeur était 8,6℃ plus bas que la version standard.



Une petite présentation en vidéo : Cliquez ICI.



Grâce à la circulation à sens unique, à la séparation gaz-liquide et aux tuyaux de gaz à faible résistance thermique de la valve Tesla, le facteur de forme flexible permet également d'adopter et d'empiler la technologie Loop LiquidCool dans tout type de conception interne. Par exemple, une boucle de forme carrée offrira plus d'espace pour la batterie, le module caméra, etc.



TECHPOWERUP