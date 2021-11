Les PC de jeu MSI reçoivent des mises à niveau de processeurs Intel Core de 12e génération.



MSI présente les versions améliorées des PC de jeu MEG Aegis Ti5, MEG Trident X et MAG Codex X5 équipées des derniers processeurs Intel Core de 12e génération. Les nouveaux processeurs Intel Core de 12e génération offrent des performances nettement supérieures à celles des processeurs Intel Core de la génération précédente grâce à la technologie avancée Intel 7 Process. Les processeurs Intel Core de 12e génération sont dotés d'une architecture hybride combinant P-core (performance) et E-core (efficacité) qui permet d'augmenter les performances multithread jusqu'à 47 % et les performances de jeu jusqu'à 13 % par rapport à la génération précédente.







La gamme complète d'ordinateurs de bureau pour gamers de la série K de MSI adopte la mémoire DDR5 et le système d'exploitation Windows 11. La technologie de stockage direct peut aider les joueurs à lire rapidement les jeux, tandis que la fonction Auto HDR peut même améliorer les scènes de jeu SDR en qualité HDR. Tous les modèles mis à jour incarnent l'esprit G.A.M.E. Unlimited pour faire entrer les joueurs dans la nouvelle ère du jeu.



MEG Aegis Ti5 12th - La voie du futur



Le modèle phare de MSI, le MEG Aegis Ti5 12th, est équipé d'un processeur Intel Core i9-12900K et d'une carte graphique NVIDIA RTX 3090. Ses performances ultimes sont associées à la technologie de refroidissement exclusive Silent Storm Cooling 4 de MSI, qui peut parfaitement s'adapter aux performances du processeur Intel Core i9-12900K et de la carte graphique RTX 3090. La première molette de jeu HMI au monde permet non seulement aux joueurs de changer rapidement les paramètres de performance du système, mais aussi de personnaliser leur animation préférée sur l'écran LCD.



Spécifications rapides :



- Intel Core i9-12900K,

- NVIDIA RTX 3090,

- Jusqu'à 128 Go DDR5-4400MHz (4X U-DIMMs),

- 2 x PCIe Gen4, 1x SATA/PCIe Gen4 SSDs,

- 1 x disques durs 3.5", 2x disques durs/SSD 2.5,

- I225-V(2.5 G) + I219-V(1G), Wi-Fi 6E AX211 (Gig+).



MEG Trident X 12th - La pièce maîtresse du gaming



Pour la série Trident aux dimensions compactes, MSI franchit les difficultés en matière de performances de refroidissement et continue à doter le MEG Trident X 12th d'un CPU plus performant. La capacité de dissipation de la chaleur du système est améliorée grâce à la technologie exclusive de dissipation de la chaleur "Silent Storm" 3 et au dissipateur thermique agrandi. La surface de dissipation de la chaleur est augmentée de 26 % par rapport à la génération précédente, ce qui permet aux joueurs de vivre une expérience de jeu des plus fluides.



Spécifications rapides :



- Intel Core i7-12700K,

- NVIDIA RTX 3090,

- Jusqu'à 64 Go DDR5-4800MHz (2X U-DIMMs),

- 1 x SATA/PCIe Gen4 SSDs,

- 2 x 2.5 HDD/SSD,

- I225-V(2.5 G), Wi-Fi 6E AX211 (Gig+).



MAG Codex X5 12th - Dirigez votre empire du jeu avec un style minimaliste



La série Codex est populaire sur le marché grand public. Le MAG Codex X5 12th a une apparence agressive, un grand panneau latéral en verre et des effets d'éclairage RVB que les joueurs peuvent régler librement avec le logiciel. Le MAG Codex X5 12th est équipé d'un processeur Intel Core i9-12900K et d'une carte graphique NVIDIA RTX 3090. Les jeux 3A peuvent facilement être exécutés et avec le réseau 2.5 G Ethernet et Wi-Fi 6E, les joueurs peuvent vivre les jeux sans délai.



Spécifications rapides :



- Intel Core i9-12900K,

- NVIDIA RTX 3090,

- Jusqu'à 128 Go DDR5-4400 MHz (4X U-DIMMs),

- 2 x PCIe Gen4, 1 x SSD SATA/PCIe Gen4, 1 x SSD SATA/PCIe Gen3,

- 2 x disques durs 3.5", 2x disques durs/SSD 2.5,

- I225-V(2.5 G), Wi-Fi 6E AX211 (Gig+).



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



