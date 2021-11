ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le ProART PA32 UCR.



ASUS ProArt Display PA32UCR est un moniteur HDR 4K de 32 pouces conçu pour les créateurs de contenu exigeants, notamment les vidéastes, les directeurs de la photographie et les coloristes. Une luminosité de pointe de 1 000 nits et un rétroéclairage mini-LED, permettant 576 zones de contrôle de gradation locale et la prise en charge de plusieurs formats HDR, Avec la technologie des points quantiques, la prise en charge des espaces colorimétriques DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020 et Adobe RGB, ainsi qu'une riche sélection de connectivité, le ProArt Display PA32UCR offre une image exceptionnelle qui fait passer l'expérience visuelle au niveau supérieur.























La différence de couleur est supprimée à moins de Delta E 1, ce qui permet une expression des couleurs fidèle aux couleurs primaires en plus des gammes de couleurs DCI-P3 98 % et Rec.709 100 %. Un certain nombre d'autres fonctions sont incluses, notamment "ProArt Calibration 2.0", qui garantit une grande précision des couleurs, "HDR Preview", qui affiche de manière appropriée les contenus à gamme dynamique élevée, et "ProArt Preset", qui permet d'examiner facilement l'espace colorimétrique.



L'écran LCD est un système IPS avec une luminosité de 400cd/m2 (standard) et 1 000cd/m2 (pic), un rapport de contraste de 1 000:1, une couleur d'affichage d'environ 1,073 milliard de couleurs, un temps de réaction de 5 millisecondes et une fréquence de rafraîchissement de 60 cycles. Des interfaces USB Type-Cx1, DisplayPort1.2x1, HDMI2.0x3, hub USB, prise audio et autres sont disponibles. Le support a une plage d'inclinaison de -5 à 23 degrés, une plage de pivotement de -30 à 30 degrés, une plage de pivotement de -90 à 90 degrés et une plage de hauteur de 0 à 130 degrés. Les dimensions extérieures sont de 726,88 mm en largeur, 474,15-604,15 mm en hauteur, 245 mm en profondeur et le poids est de 12,3 kg.



Le prix n'a pas encore été divulgué.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



THE GURU3D