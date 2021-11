Le Intel Core i5-12400F offrirait les performances du Ryzen 5 5600X pour 200 Dollars.



Intel a récemment publié ses premiers processeurs de bureau Core de 12e génération avec la série K à TDP de 125 W et semble se préparer à lancer les puces de milieu de gamme à TDP de 65 W dans les mois à venir. Le i5-12400F est doté de 6 cœurs et threads, entièrement composés de cœurs à haute performance, sans cœurs d'efficacité comme dans la gamme existante. Le processeur présente une vitesse d'horloge maximale de 4,4 GHz pour un seul cœur, tandis que les vitesses multi-cœurs sont de 4,0 GHz et 3,4 GHz aux limites de puissance PL2 et PL1 respectivement. La puce présente une puissance nominale TDP/PL1 de 65 W et une valeur PL2 de 117 W pour la puissance turbo maximale apparente.























Ce processeur aurait été testé par la publication française Comptoir Hardware où il a constamment égalé ou dépassé le Ryzen 5 5600X dans les benchmarks synthétiques et de jeu. Ces tests ont été effectués sous Windows 11 avec de la mémoire DDR5 fonctionnant à une vitesse non spécifiée et un GPU AMD Radeon RX 6900 XT. Nous avons récemment vu un listing pour le processeur chez un détaillant canadien qui liste le i5-12400F pour 249 CAD (200 USD) qui, s'il est vrai, serait un bond considérable par rapport au prix de 157 USD de son prédécesseur, mais toujours significativement en dessous des 280 USD du Ryzen 5 5600X. L'Intel Core i5-12400F devrait être annoncé officiellement en janvier 2022, peut-être au CES 2022.



Pour plus d'informations sue le test de ce processeur : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP