NZXT annonce le CRFT Mass Effect Puck.



NZXT, fournisseur communautaire de matériel, de logiciels et de services pour PC, annonce aujourd'hui un nouveau Puck dans la série CRFT de NZXT, des produits sous licence inspirés par les fans et basés sur la série emblématique de space opera, Mass Effect. Cette année, NZXT célèbre le N7 Day avec style. La journée N7 a lieu le 7 novembre de chaque année et porte le nom du grade de l'Alliance des systèmes de la trilogie Mass Effect.















Le NZXT Mass Effect Puck porte le sceau des forces spéciales N7 et désigne l'accomplissement par chaque propriétaire du Puck du programme de formation de la classe spéciale très recherchée. Cette édition spéciale du Puck est non seulement un excellent moyen d'afficher la fierté de la journée N7, mais aussi un moyen élégant de ranger des casques, des casques VR ou des câbles de manière magnétique sur un boîtier de PC.



Comme pour tous les produits CRFT de NZXT, seul un nombre limité d'unités sera fabriqué, ce qui en fait un produit unique et passionnant pour tout fan de Mass Effect ou héros en herbe de la galaxie.



Disponibilité :



- USA : Maintenant,

- En Europe : À venir.



TECHPOWERUP