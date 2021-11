be quiet!, fabricant allemand de composants PC haut de gamme, lance ses tous premiers ventilateurs ARGB avec la nouvelle gamme Light Wings. Outre l’éclairage, ces nouveaux ventilateurs ont été développés dans le respect des hauts standards de qualité — faible bruit, haute performance — de la marque. Disponibles en 120mm et 140mm les ventilateurs Light Wings sont équipés d’un connecteur PWM et d’un anneau LED sur les deux faces du ventilateur.



Eclairage vif Les ventilateurs Light Wings sont équipés de 20 LEDs, adressables individuellement et diffusant uniformément la lumière, pour offrir d’impressionnants effets d’éclairages. Le pack de trois Light Wings contient un hub ARGB permettant de synchroniser jusqu’à 6 composants ARGB. Les ventilateurs peuvent également être connectés à une carte mère via des ports 5V ARGB pour un contrôle de l’illumination depuis le logiciel de la carte mère. Pour un câble-management des plus propres, les Light Wings peuvent être connectés à la chaine.



Silence et performance Les ventilateurs Light Wings sont disponibles en deux versions : - Le modèle PWM avec 7 pales est parfaitement adapté pour une utilisation en tant que ventilateur de boitier : il offre un faible niveau sonore et une vitesse de rotation allant jusqu’à 1 700 rpm (120mm) et 1 500 rpm (140mm).

- Le modèle PWM high-speed avec 9 pales est pensé pour une utilisation avec des radiateurs ou dissipateurs thermiques et offre une vitesse de rotation allant jusqu’à 2 500 rpm (120mm) et 2 200 rpm (140mm). Logés dans un cadre épais avec un rotor adapté, les Light Wings profitent de pales plus courtes avec un angle optimisé pour des performances équilibrées sur chaque modèle. Le mécanisme de qualité supérieure dit rifle bearing garantit une durée de vie pouvant atteindre les 60 000 heures de fonctionnement. Tous les modèles Light Wings possèdent un connecteur PWM permettant de contrôler la vitesse de rotation directement via la carte mère.



Prix et disponibilité Les ventilateurs be quiet! Light Wings seront disponibles auprès des revendeurs à partir du 23 novembre prochain au tarif suivant :



À l’unité :

Light Wings 120mm PWM: 22,90 euros

Light Wings 120mm PWM high-speed: 22,90 euros

Light Wings 140mm PWM: 23,90 euros

Light Wings 140mm PWM high-speed: 23,90 euros



Pack de trois (avec hub ARGB) :

Light Wings 120mm PWM pack Triple-Pack : 69,90 euros

Light Wings 120mm PWM high-speed Triple-Pack : 69,90 euros

Light Wings 140mm PWM Triple-Pack : 72,90 euros

Light Wings 140mm PWM high-speed Triple-Pack : 72,90 euros