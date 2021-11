Microsoft interrompt la prise en charge d'Onedrive sur Windows 7, 8 et 8.1.



Le 1er mars 2022 sera la date à laquelle l'application de bureau du service de stockage en nuage Microsoft OneDrive pour Windows 7, 8 et 8.1 ne sera plus prise en charge par Microsoft.



Le service en nuage OneDrive ne synchronisera plus les fichiers après le 1er mars 2022. Au lieu de cela, les fichiers devront être téléchargés directement sur la version Web du service en nuage. Cela signifie que les fichiers ne seront plus automatiquement enregistrés sur OneDrive comme ils l'étaient auparavant. En outre, selon Microsoft, les fichiers soumis avec des systèmes d'exploitation antérieurs ne pourront être consultés que par la version web et non par l'application. Afin de pouvoir continuer à utiliser l'application de bureau OneDrive sans interruption, la firme recommande aux utilisateurs de passer à Windows 10 ou Windows 11.



L'entreprise technologique déclare vouloir "concentrer ses ressources sur les nouvelles technologies et les systèmes d'exploitation, afin de fournir aux utilisateurs l'expérience la plus récente et la plus sécurisée." Par conséquent, la prise en charge de l'application de service de cloud sur les versions précédentes de Windows sera entièrement supprimée à l'avenir.



Après le 10 janvier 2023, les utilisateurs de l'application OneDrive for Corporate pour Windows 7 et 8.1 pourront synchroniser des fichiers avec le service en nuage en utilisant l'édition professionnelle de l'application OneDrive. Après ce jour, Windows 7 et Windows 8.1 ne seront plus maintenus par Microsoft. Le support de Windows 8 a pris fin en 2016.



-- Microsoft --



Afin de concentrer les ressources sur les nouvelles technologies et les nouveaux systèmes d'exploitation, et de fournir aux utilisateurs l'expérience la plus récente et la plus sécurisée, à partir du 1er janvier 2022, les mises à jour ne seront plus fournies pour l'application de bureau OneDrive sur vos appareils personnels Windows 7, 8 et 8.1. Les applications de bureau OneDrive personnelles fonctionnant sur ces systèmes d'exploitation cesseront de se synchroniser avec le nuage le 1er mars 2022. Après le 1er mars 2022, vos fichiers personnels ne seront plus synchronisés et devront être téléchargés/accédés directement sur OneDrive for web.



Si vous utilisez actuellement l'un de ces systèmes d'exploitation, nous vous recommandons de le mettre à niveau vers Windows 10 ou Windows 11 pour éviter toute interruption. Pour les machines qui ne répondent pas à la configuration requise pour la mise à niveau du système d'exploitation Windows 10 ou Windows 11, vous pouvez sauvegarder et protéger vos fichiers en les téléchargeant manuellement sur OneDrive sur le web, et continuer à accéder, modifier et partager vos fichiers sur tous vos appareils.



Si vous utilisez l'application de bureau OneDrive pour les entreprises, à partir du 1er janvier 2022, l'assistance pour cette application sera alignée sur le cycle de vie de l'assistance Windows.



Remarque : Windows 7 et Windows 8.1 font l'objet d'une assistance prolongée jusqu'au 10 janvier 2023. Windows 8 a atteint la fin du support le 12 janvier 2016.



En savoir plus :



- Configuration requise pour OneDrive : Cliquez ICI,

- Application de bureau OneDrive pour les versions antérieures de Windows : Cliquez ICI,

- Synchroniser des fichiers avec OneDrive sous Windows : Cliquez ICI,

- Application de bureau OneDrive pour Windows : Cliquez ICI,

- Déplacer des fichiers d'un PC Windows 7 avec OneDrive : Cliquez ICI,

- Éteindre, désactiver ou désinstaller OneDrive : Cliquez ICI.



THE GURU3D