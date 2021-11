Les GPU RDNA de prochaine génération d'AMD pourraient être dotés de la technologie 3D Infinity Cache et de GPU MCM avec empilement 3D.



Il semblerait qu'AMD investisse massivement dans les technologies de cache empilé et de chiplet pour ses processeurs et GPU de nouvelle génération. D'après une nouvelle rumeur de Greymon55, il semble qu'après EPYC et Ryzen, AMD apportera la conception de cache 3D empilé à RDNA sous la forme de 3D Infinity Cache.







Les GPU AMD RDNA de nouvelle génération pourraient être dotés de la technologie 3D Infinity Cache - 3D Stacking Cache sur les GPU MCM







Avec RDNA 2, AMD a introduit sa première génération d'architecture Infinity Cache qui est un cache sur puce rapide et à large bande passante auquel le GPU peut accéder rapidement. Les conceptions de cache existantes peuvent être mises à l'échelle jusqu'à 128 Mo de capacité et jusqu'à 2 To/s de bande passante. La rumeur veut que les GPU RDNA 3 de nouvelle génération doublent la quantité de cache Infinity : le Navi 33 devrait offrir 256 Mo et le Navi 31 jusqu'à 512 Mo de cache Infinity.



L'IFC des GPU Navi 31 sera réparti entre deux puces puisqu'il s'agit d'une conception MCM, ce qui représente toujours 256 Mo par puce. Les dernières rumeurs suggèrent maintenant que l'Infinity Cache passe également à un design de pile 3D. Nous n'aurons donc pas seulement des GPU MCM avec RDNA 3, mais il est également possible d'obtenir une technologie d'empilement sur les puces de la prochaine génération. Au total, AMD disposera de la technologie de cache 3D sur l'ensemble de sa gamme, y compris Ryzen, EPYC et Radeon.



AMD va également présenter aujourd'hui ses GPU CDNA 2 destinés aux serveurs, qui seront les premiers à être dotés de la technologie MCM. Jusqu'à présent, il n'a pas été fait état d'Infinity Cache sur le design actuel du CDNA, mais il est possible que les futurs GPU intègrent la même technologie d'empilement de cache à mesure que la demande de bande passante augmente.



Configurations des GPU AMD RDNA 3 Navi 3X (préliminaires)







La gamme de cartes graphiques Radeon RX équipées du GPU AMD RDNA 3 'Navi 3X' devrait offrir des performances jusqu'à 3 fois supérieures à celles des offres RDNA 2 existantes. Ce serait un grand pas en avant pour l'évolution graphique et maintenant qu'AMD est déjà à bord avec les technologies next-gen telles que FSR et Raytracing, attendez-vous à une compétition next-gen très animée entre les équipes rouge et verte.



