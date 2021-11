Kingston Technology leader des SSD en distribution en 2020.



Le cabinet d’analyses TrendForce (anciennement DRAMeXchange) a publié son classement des producteurs et fournisseurs de SSD pour l’année 2020. Et sans surprise, Kingston est désigné comme le fournisseur numéro 1 de SSD en distribution, avec une part de marché de 27%, représentant 111,5 millions d’unités livrées. Cette annonce fait suite au classement des fournisseurs de modules DRAM édité par TrendForce, et pour lequel Kingston occupe également la première place.







La crise du COVID-19 a mis à mal de nombreuses productions, cependant Kingston a su se démarquer grâce à sa stratégie mondiale d’approvisionnement, ce qui lui a permis de maintenir ses activités et d’honorer ses commandes, lui assurant ainsi la tête du classement. Et Kingston ne compte pas se reposer sur ses lauriers, et vient donc de lancer officiellement les SSD KC3000 et FURY Renegade, destinés aux clients amateurs de vitesse et fiabilité pour des expériences de jeux intenses sur ordinateurs fixes et portables.







La présence de Kingston Technology sur le marché est largement due aux relations solides qu'elle entretient avec ses clients et ses partenaires de distribution dans le monde entier. Alors que la crise sanitaire actuelle balayait le monde et que les entreprises s'adaptaient rapidement, Kingston a continué à offrir un support commercial de premier ordre et un accès à des experts produits et des ingénieurs internes qui incarnent l'attitude de travail "Kingston Is With You", qui a conduit à trois décennies de fiabilité et de support pour les clients. La première place de Kingston sur le marché des SSD n'est pas surprenante lorsque la même approche dans la division DRAM a conduit la société à être le plus grand fournisseur de modules de mémoire tiers pour la 18e année consécutive.



" Les résultats de l'étude 2020 renforcent la présence et la position croissantes de Kingston sur le marché des SSD ", déclare Tony Hollingsbee, SSD business manager, Kingston EMEA. " La pandémie de COVID-19 a largement impacté et accéléré la demande mondiale de SSD, le travail à distance et l'éducation étant les principaux moteurs de la poussée de l'année dernière qui se poursuit en 2021 jusqu'à l'année prochaine. Avec cela, nous continuons à solidifier nos offres avec des solutions SATA et NVMe distinctes dans l'espace client et des solutions d'entreprise croissantes pour une variété d'applications et d'environnements hôtes."



Kingston n'a pas l'intention de ralentir, puisqu'il vient d'ajouter deux SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 à son portefeuille avec son KC3000 et son SSD Kingston FURY Renegade. Ces disques hautes performances ont rejoint la famille de SSD clients de Kingston pour permettre à ceux qui exigent vitesse et fiabilité de gérer les jeux intensifs et les charges de travail des applications sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables.



Pour plus d'informations, visitez le site : kingston.com.



