Les processeurs Core de 13e génération d'Intel Raptor Lake conserveront le support de la mémoire DDR4 en plus de la DDR5.



Le successeur de la gamme de processeurs Alder Lake d'Intel, dont le nom de code est Raptor Lake, devrait conserver la prise en charge de la mémoire DDR4.







Les processeurs Intel Raptor Lake prendront également en charge les mémoires DDR5 et DDR4



Les dernières informations proviennent de Moore's Law is Dead, qui rapporte que les acheteurs d'Alder Lake qui se lancent dans la plateforme DDR4 n'ont pas à s'inquiéter de l'obsolescence de leur plateforme en l'espace d'une génération, car les CPU Raptor Lake d'Intel conserveront le support de la mémoire DDR4. Il semble donc que les utilisateurs qui investissent maintenant dans une plateforme DDR4 peuvent passer à un CPU Raptor Lake lorsque les nouveaux processeurs arriveront dans un an.







La gamme Raptor Lake d'Intel comprendra la famille de processeurs Core de 13e génération et nous avons déjà appris de nos sources que l'équipe bleue travaille sur ses chipsets de la série 700 pour coïncider avec le lancement de Raptor Lake. Les processeurs Raptor Lake seront un soft-refresh des processeurs Alder Lake, avec une architecture de cœur mise à jour et un nombre accru de cœurs (E-Cores). D'après ces informations, Raptor Lake sera doté du même contrôleur de mémoire qu'Alder Lake, mais avec de légères optimisations pour prendre en charge une mémoire plus rapide. Le contrôleur de mémoire actuel d'Alder Lake est compatible avec les normes DDR4-3200 et DDR5-4800. Raptor Lake devrait conserver le même contrôleur, mais nous pouvons nous attendre à des vitesses IMC plus élevées.







C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui vont se procurer des cartes mères de la série 600 avec un support DDR4 uniquement, car non seulement elles sont moins chères, mais le coût global de la plateforme DDR4 est également plus faible. Pour l'instant, la DDR5 est à la fois chère et difficile à trouver. De nombreux utilisateurs grand public ne verront pas les avantages de la mémoire DDR5 et un kit haut de gamme de 32 Go coûtera plus cher qu'une puce i5 ou i3 standard de la gamme Alder Lake. Donc, pour profiter du rapport prix/performance d'Alder Lake, il est plus sage pour les utilisateurs d'entrée de gamme d'opter pour quelque chose comme le Core i5-12600K ou moins (Core i5-12400, Core i3-12100) et d'utiliser les kits DDR4-3600/4200 encore très performants.



La gamme de processeurs Intel Raptor Lake sera lancée à peu près en même temps que la famille Zen 4 Rapahel d'AMD, qui comprendra la nouvelle génération de processeurs Ryzen pour ordinateurs de bureau. Il est confirmé que la nouvelle plateforme AM5 sera compatible avec la DDR5, mais nous ne savons pas si, comme Intel, AMD proposera également des produits d'entrée de gamme compatibles avec la mémoire DDR4. Jusqu'à présent, à chaque génération de DDR, Intel a eu une plateforme de carte d'entrée de gamme qui offrait un support à la fois pour la dernière et la précédente norme. Cette fois-ci, la prise en charge a été étendue aux cartes mères Z690 haut de gamme également.



Comparaison des générations de processeurs de bureau Intel Mainstream :









VIDEOCARDZ