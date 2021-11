SilverStone présente l'alimentation HELA 2050 Platinum.



SilverStone Technology présente son bloc d'alimentation le plus puissant jamais conçu - le SilverStone HELA 2050 Platinum. Cette alimentation délivre une puissance de sortie sans précédent de 2050 watts. Le SilverStone HELA 2050 Platinum possède également le deuxième plus haut niveau d'efficacité Cybernetics avec un classement Platinum, et non le classement PLUS80 Platinum plus commun.







L'alimentation SilverStone HELA 2050 Platinum présente un design de câble entièrement modulaire et dispose de 7 connecteurs PCIe 6+2P. L'alimentation dispose d'un commutateur semi-fanless dédié à l'arrière des E/S permettant aux utilisateurs de choisir entre un refroidissement silencieux ou des performances de refroidissement maximales. Avec une profondeur de seulement 180 mm, le SilverStone HELA 2050 Platinum a une densité de puissance de 882W par litre.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Caractéristiques principales du SilverStone HELA 2050 Platinum :



- Design compact et haute densité avec une profondeur de 180 mm pour une intégration facile,

- Support Intel ATX12V 2.52,

- Mode semi-fanless MCU intégré pour obtenir des performances de refroidissement optimisées,

- Puissance continue de 2050W 24/7 avec des températures de fonctionnement de 50 °C,

- Câbles plats noirs super flexibles,

- Prise en charge du connecteur GPU 12 broches,

- Câbles 100% modulaires.



SilverStone n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article.



Pour en savoir plus sur l'alimentation HELA 2050 Platinum, rendez-vous sur le site de SilverStone.



VORTEZ