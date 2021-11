PNY annonce les spécifications et la disponibilité de la mémoire de bureau DDR5 XLR8 Gaming and Performance.



PNY annonce aujourd'hui les spécifications et la disponibilité de ses prochains produits de mémoire DDR5 Desktop Performance et XLR8 Gaming. Les trois modèles comprennent les modèles overclockés XLR8 Gaming MAKO et MAKO RGB, fonctionnant à 5600 MHz et une latence CAS de 36, ainsi que le modèle PNY Performance qui suit les normes JEDEC.







Les modules XLR8 Gaming MAKO et MAKO RGB ont été conçus pour répondre aux besoins des joueurs et des passionnés. Les designs des deux modules présentent des dissipateurs thermiques en aluminium avec des éléments inspirés du requin Mako, puissant, rapide et agressif, dont ils tirent leur nom. Un logo XLR8 et le texte GAMING sont fièrement inscrits sur le côté du module et des lignes argentées en relief sont usinées dans le dissipateur thermique pour refléter l'éclairage d'autres composants et apporter un flair et un style inégalés.



Le modèle MAKO RGB est équipé de LED RVB super lumineuses diffusées par un tube lumineux géométrique en polymère offrant une expérience d'éclairage RVB supérieure. Les utilisateurs pourront contrôler l'éclairage de leur module avec le logiciel de contrôle et de synchronisation RGB de la carte mère, offrant ainsi une expérience utilisateur transparente.



DDR5 pour tous



PNY développe continuellement des solutions pour tous les utilisateurs de PC afin d'améliorer leur expérience informatique et ses derniers modèles DDR5 apportent une nouvelle dimension. Les utilisateurs de PC qui cherchent à passer à la DDR5, mais qui n'ont pas besoin du flair supplémentaire ou de l'overclocking prêt à l'emploi, du dissipateur thermique en aluminium ou de l'éclairage RGB de la gamme Mako, la PNY Performance DDR5 est une excellente mise à niveau qui tire parti de la dernière technologie DRAM.



Rigoureusement testé



PNY a rigoureusement testé ces modules avec ses partenaires de cartes mères, dont ASRock, ASUS, Gigabyte et MSI, afin de garantir la compatibilité la plus étendue et l'overclocking le plus agressif possible. Au cours de ces tests complets, les modules XLR8 Gaming MAKO ont été poussés jusqu'à 6400 MHz. Les kits DDR5 présentant cette performance overclockée "out of the box" seront disponibles au quatrième trimestre.



Comme tous les modèles sont compatibles avec Intel XMP 3.0, XLR8 Gaming MAKO est capable de fournir un overclocking extrême et permet aux utilisateurs de tirer facilement le meilleur parti de leurs modules DDR5 MAKO. Des composants de premier ordre et des circuits intégrés sélectionnés se combinent pour offrir une vitesse agressive, une faible latence et une fiabilité à toute épreuve pour laquelle les joueurs et les passionnés comptent sur PNY.



Avec l'annonce récente des processeurs Intel Alder Lake, la DDR5 deviendra bientôt la norme pour les joueurs, les passionnés et les moddeurs pour créer la meilleure expérience informatique. D'autres fabricants de processeurs devraient sortir des processeurs prenant en charge la DDR5 en 2022.



Spécifications du produit :



XLR8 Gaming MAKO RGB



- Fréquence : 5600 MHz (PC5-44800),

- Tension : 1,25 V,

- Latence CAS : 36,

- Dissipateur thermique intégré en aluminium,

- Éclairage RGB intégré,

- Garantie : Garantie limitée à vie et support technique basé aux Etats-Unis 24/7.



XLR8 Gaming MAKO



- Fréquence : 5600 MHz (PC5-44800),

- Tension : 1,25 V,

- Latence CAS : 36,

- Dissipateur thermique intégré en aluminium,

- Garantie : Garantie à vie limitée et assistance technique basée aux États-Unis 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.



PNY Performance DDR5



- Fréquence : 4800 MHz (PC5-38400),

- Tension : 1,1 V,

- Latence CAS : 40,

- Garantie : Garantie à vie limitée et assistance technique basée aux États-Unis 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.



Disponibilité



La mémoire de bureau PNY Performance DDR5 4800 MHz sera disponible mi-novembre sur Amazon, Best Buy.com et www.pny.com. Les modèles PNY XLR8 MAKO et MAKO RGB seront disponibles chez les principaux détaillants à la fin du quatrième trimestre 2021.



TECHPOWERUP