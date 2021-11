[TEST JEU PC] Far Cry 6.

UBISOFT nous propose un nouveau jeu PC : Far Cry 6.







Editeur(s)/Développeur(s) : Ubisoft.



Sortie France : 07 octobre 2021.



Genre(s) : Open World/FPS.



Mode(s) : Jouable en solo/Multi en ligne.



Support(s) : Online.



Classification : Interdit au moins de 16 ans.















Résumé : Far Cry 6 est un FPS qui se déroule sur l'île tropicale fictive de Yara. Vous incarnez Dani Rojas, un membre de la guérilla locale qui lutte contre le régime oppressif du dictateur du pays, Anton Castillo, qui prépare son fils à prendre sa suite. Pour vous aider dans votre combat, vous pouvez compter sur vos alliés les Amigos et fabriquer vos propres armes et véhicules.



Un trailer du jeu (Version XBOX) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO