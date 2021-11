EPIC GAMES nous propose le jeu : Aven Colony.



Il est totalement gratuit : La promotion se termine le 12/11/2021 à 01:00.



Construisez un nouveau foyer pour l'humanité avec Aven Colony. Découvrez Aven Prime, une planète extraterrestre située à des années-lumière de la Terre et recouverte de déserts, de toundras et de marais. Construisez des colonies et des villes, et faites-les évoluer en de gigantesques étendues urbaines, tout en affrontant les menaces liées à la colonisation d'un nouveau monde.







Développeur : Mothership/Entertainment LLC.



Éditeur : Team17.



Date de sortie : 26 juillet 2017.



Genres : Simulation/Construction de villes/Stratégie.



Caractéristiques : Solo.



Classification : Interdit au moins de 10 ans.











Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Découvrez Aven Prime, une planète extraterrestre située à des années-lumière de la Terre et recouverte de déserts, de toundras et de jungles. Dans Aven Colony, menez la première implantation extrasolaire de l'humanité à bien, construisez des colonies et des villes, et faites-les évoluer en de gigantesques étendues urbaines, tout en relevant tous les défis liés à la colonisation d'un nouveau monde. Construisez des infrastructures pour votre colonie, veillez au bien-être de vos citoyens, gérez vos ressources et menez votre colonie vers la prospérité tout en la protégeant du monde exotique impitoyable, et parfois dangereux, qu'est Aven Prime.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :



COLONISEZ UN MONDE EXTRATERRESTRE : Bâtissez un nouveau foyer pour l'humanité sur une planète avec un faible taux d'oxygène, où de violentes tempêtes électriques et acérées et des tourbillons de poussière frappent, où des sources hydrothermales émanent du gaz mortel, et où les jours sont si longs qu'ils ont leurs propres saisons. Explorez une grande variété de biomes : des zones humides et luxuriantes aux zones inhabitables désertiques et polaires.



RENCONTREZ SES HABITANTS : Faites la connaissance des divers extraterrestres dont les vers de sable géants, une invasion de spores mortelles et un terrible champignon infectieux que l'on appelle The Creep.



ENCADREZ VOS COLONS : La colonisation d'un nouveau monde peut s'avérer être une épreuve stressante. En tant que nouveau Gouverneur de la Colonie, vous devrez petit à petit aider vos colons à s'adapter à ce nouvel environnement. Grâce aux 12 modes de gestion différents, vous pouvez gérer les récoltes, les citoyens, le bonheur, les infractions, l'air, l'électricité, les emplois, les ressources, les transports, les structures, les drones et l'eau. Gagnez le respect de vos colons, montez en grade et passez de Gouverneur de la Colonie à Président de l'Expédition !



EXPLOREZ LE PASSÉ : Le monde d'Aven Prime renferme de nombreux secrets. Complétez une campagne solo et prenez part à une histoire qui révèle certains des nombreux secrets de ce nouveau monde splendide.



BÂTISSEZ LE FUTUR : Utilisez des drones de construction pour bâtir des dizaines de structures différentes pour vos colons, établissez des routes commerciales, accueillez des migrants, et bien plus encore ! Améliorez vos bâtiments existants avec des niveaux d'améliorations qui propulseront votre colonie vers de nouveaux sommets !



SYSTÈME D'EXPÉDITION : Déployez votre équipe d'experts colons pour explorer les ruines extraterrestres, récupérer des artéfacts, réparer des vaisseaux écrasés et sauver des explorateurs perdus. Préparez-vous pour la peste et les nids de spores rampants tout en combattant des factions dissidentes, des rebelles et les gardiens robots survivants d'Aven Prime qui menacent votre nouvelle civilisation.



PRÉPAREZ-VOUS POUR L'HIVER : Un cycle jour/nuit et saisonnier totalement fonctionnel. Aven Prime gèle durant l'hiver : les fermes ne produisent pas de nourriture et les panneaux solaires produisent bien moins d'électricité. Préparez-vous pour survivre à ce climat rigoureux !



INFORMATION : Pour télécharger le jeu, il faut avoir un compte EPIC GAMES .



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



EPIC GAMES