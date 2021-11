TECHPOWERUP nous propose le test du : Intel Core i9-12900K.







Le voici, la nouvelle génération de processeurs Intel Core i9-12900K "Alder Lake", la pointe de la lance d'Intel contre AMD, qui cherche à retrouver sa position de fabricant de processeurs pour PC le plus performant. La 12e génération de la série de processeurs de bureau d'Intel est lancée la même année que la 11e génération "Rocket Lake", ce qui montre à quel point l'entreprise est désireuse de rivaliser avec AMD, qui l'avait largement battue avec la série Ryzen 5000. Les nouveaux processeurs annoncent un nouveau socle de processeur plus grand, le LGA1700, des E/S de nouvelle génération, comme la mémoire DDR5 et le PCI-Express Gen 5 pour les graphiques, et les débuts de l'architecture à cœur hybride sur le segment des ordinateurs de bureau. Il s'agit également des premiers processeurs de bureau d'Intel construits sur le nœud Intel 7 (10 nm Enhanced SuperFin), ce qui représente un changement par rapport à près de six ans d'utilisation du 14 nm ! Techniquement, le i9-12900K que nous examinons aujourd'hui est un processeur 16 cœurs/24 threads, mais il y a beaucoup plus que ce nombre de cœurs.







Le silicium "Alder Lake" comporte deux types de cœurs de processeur : les cœurs de performance, ou cœurs P, plus grands, et les cœurs d'efficacité, ou cœurs E, plus petits. Les cœurs P de "Golden Cove" offrent une augmentation massive de 28 % de l'IPC par rapport aux cœurs "Skylake" qui équipent cinq générations de processeurs de bureau Core (de la 6e à la 10e), et un gain impressionnant de 19 % par rapport aux cœurs "Cypress Cove" de la 11e génération "Rocket Lake". Les cœurs E de "Gracemont" peuvent, à la bonne fréquence et à la bonne puissance, égaler les cœurs "Skylake" en termes de performances, tout en occupant un quart de la surface de la puce et une fraction de la puissance des cœurs P. La combinaison de ces deux éléments permet à Intel d'obtenir des performances similaires. C'est en combinant les deux qu'Intel a réussi à se faufiler derrière le processeur Ryzen 9 5950X "Zen 3" à 16 cœurs dans ses diapositives marketing. L'Intel Thread Director est un intergiciel sur silicium qui travaille à bas niveau avec le système d'exploitation pour s'assurer que le bon type de charge de travail est attribué au bon type de cœur de processeur.



Le Core i9-12900K exploite au maximum le silicium "Alder Lake-S" (desktop), avec les 8 cœurs P "Golden Cove" et les 8 cœurs E "Gracemont". Chacun des 8 cœurs P dispose de 1,25 Mo de cache L2 dédié. Les 8 cœurs E sont répartis entre deux clusters E-core indivisibles de 4 cœurs, chacun partageant 2 Mo de cache L2. Les 8 cœurs P et les 2 clusters de cœurs E partagent 30 Mo de cache L3. La carte graphique intégrée Intel UHD 770 est basée sur la même architecture graphique Xe LP qui alimente l'iGPU que sur la 11e génération "Rocket Lake", jusqu'au même nombre de 32 unités d'exécution. La fréquence de l'iGPU a été légèrement augmentée, passant de 1,30 GHz à 1,55 GHz sur la génération précédente.



Les deux types de cœur du processeur ont chacun leur propre vitesse d'horloge. Les cœurs P du i9-12900K sont cadencés à 3,20 GHz, avec une fréquence Turbo Boost maximale de 5,20 GHz. Les cœurs E, quant à eux, sont cadencés à 2,40 GHz, avec une fréquence Turbo maximale de 3,90 GHz. Intel a abandonné le concept de TDP, qui n'était plus une valeur représentative fiable de la puissance ou des caractéristiques thermiques d'un processeur. Au lieu de cela, nous avons une déclaration plus directe des bandes de puissance auxquelles ces puces fonctionnent. La "puissance de base du processeur" est la puissance absorbée en charge typique, évaluée à 125 W. La "puissance maximale de suralimentation" est la puissance maximale absorbée à la fréquence de suralimentation (stock), qui est de 241 W pour le i9-12900K. Il est possible de faire en sorte que la puce s'en tienne indéfiniment à la puissance de pointe maximale et l'overclocking augmente cette valeur.



Intel a fixé le prix du Core i9-12900K à environ 600 $, ce qui est intéressant si l'on considère que c'est 50 $ de plus que le Ryzen 9 5900X, mais 150 $ de moins que le Ryzen 9 5950X (prix de lancement). Il reste moins cher sur le papier par rapport au prix de détail actuel du 5950X. Dans ses diapositives marketing, la société compare largement le i9-12900K à la partie supérieure d'AMD, de sorte que le prix peut être qualifié d'agressif. Dans cette revue, nous vous montrons si la confiance d'Intel est justifiée, et s'il a réussi à faire un acte de massacre contre le Ryzen 9 5950X, un processeur 16 cœurs avec tous les cœurs "P".



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP