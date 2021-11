EK lance un tournevis dynamométrique de précision.



EK, lance le tournevis dynamométrique EK-Loop 0,6 Nm pour fournir à ses clients les meilleurs outils et les plus sûrs pour leur aventure de refroidissement liquide. Assemblez et entretenez votre équipement de refroidissement par eau sans risquer de le surtourner et de l'endommager. EK s'engage à être un guichet unique pour ses utilisateurs, rendant leur expérience de construction de boucles plus facile et plus accessible.







Le tournevis dynamométrique EK-Loop - 0,6 Nm est un tournevis de précision qui vous permettra de fixer des vis avec précision. Ce tournevis comprend les 5 embouts les plus courants utilisés pour les PC et le refroidissement liquide. Il est réglé sur un couple de 0,6 Nm. Lorsque cette force est atteinte, un clic audible se produit et le tournevis se réinitialise. Ainsi, vous ne pourrez plus casser vos pièces en utilisant une force trop importante, car cet outil ne vous le permettra pas. La poignée à prise souple est en TPR pour une utilisation confortable lors de la construction d'une boucle.







Pièces



- Tournevis dynamométrique EK-Loop - 0,6 Nm,

- TX10 (Torx),

- PH1 (cruciforme),

- PH2 (cruciforme),

- HEX 2.0 mm (Allen),

- HEX 2.5 mm (Allen).



Disponibilité et Prix



Le tournevis dynamométrique EK-Loop est désormais disponible dans le monde entier pour un prix de 20.06 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP