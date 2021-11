Cooler Master annonce des mises à niveau de montage gratuites pour la version LGA1700.



Cooler Master annonce aujourd'hui qu'il fournira des mises à jour de montage pour la version Alder Lake LGA1700 d'Intel. Cooler Master fournira des kits de montage pour les nouveaux processeurs Alder Lake LGA1700 de 12e génération d'Intel, permettant aux clients d'utiliser les refroidisseurs existants avec la nouvelle plate-forme. De plus, les refroidisseurs actuels de Cooler Master incluront bientôt le matériel de montage LGA1700 directement dans la boîte.



















Les kits de montage LGA1700 seront fournis pour la majorité des refroidisseurs actuels sur le marché avec le lancement des CPU et des cartes mères LGA1700. Les supports LGA1700 seront disponibles sur la boutique en ligne de Cooler Master pour les régions et les clients d'Amérique du Nord et d'Europe. Les supports seront disponibles pour les clients d'Amérique du Nord sur la boutique en ligne.



Les kits de mise à niveau seront disponibles pour nos deux gammes de refroidisseurs à air et de refroidisseurs de liquide, qui comprennent nos séries Hyper, MasterAir et MasterLiquid. En outre, Cooler Master est en train de mettre à jour la plupart des refroidisseurs actuels pour inclure le matériel de montage LGA1700, et cette variante sera publiée dans un avenir proche. Vous trouverez ci-dessous une liste des refroidisseurs qui seront compatibles avec le LGA1700, qu'ils soient prêts à l'emploi, avec une intégration de la compatibilité à venir ou avec du matériel de montage de mise à jour disponible.



Inclut les supports de montage LGA1700



- PL240 Flux,

- PL360 Flux,

- Hyper 212 Black Edition,

- Hyper 212 RGB Black Edition,

- Hyper 212 EVO V2,

- MA624 Stealth,

- MA612 Stealth,

- MA612 Stealth ARGB,

- ML240L V2 RGB White Edition,

- ML240L V2 ARGB,

- ML360L V2 ARGB,

- ML360L V2 ARGB White Edition,

- ML240 Illusion,

- ML240 Illusion White Edition,

- ML360 Illusion,

- ML120L V2 RGB,

- ML240L V2 RGB.



Kits de mise à niveau LGA 1700 disponibles



- T400I,

- Hyper H410R RGB,

- Hyper H412R,

- Hyper H410R RGB,

- Hyper 212 ARGB,

- Spectre Hyper 212 V2,

- Hyper 212 LED Turbo ARGB.



Pour plus d'informations :



