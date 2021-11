Intel désactive le chargement de l'API DirectX 12 sur les processeurs Haswell.



Les processeurs Core de quatrième génération d'Intel, nom de code Haswell, font l'objet de nouveaux exploits de sécurité. Selon l'entreprise, une vulnérabilité existe à l'intérieur du contrôleur graphique des processeurs Haswell de 4ᵉ génération, se produisant dès le chargement de l'API DirectX 12. Pour résoudre le problème, Intel a constaté que la désactivation de cette API entraîne une correction. À partir du pilote graphique Intel 15.40.44.5107, les applications qui fonctionnent exclusivement avec l'API DirectX 12 ne fonctionnent plus avec les contrôleurs graphiques Intel suivants : Intel Iris Pro Graphics 5200/5100, HD Graphics 5000/4600/4400/4200, et les processeurs Intel Pentium et Celeron avec Intel HD Graphics basés sur la 4ᵉ génération d'Intel Core.







"Une vulnérabilité de sécurité potentielle dans Intel Graphics peut permettre une escalade de privilèges sur les processeurs Intel Core de 4ᵉ génération. Intel a publié une mise à jour logicielle pour atténuer cette vulnérabilité potentielle. Afin d'atténuer cette vulnérabilité, les capacités de DirectX 12 ont été dépréciées", indique la page d'Intel. Si un utilisateur équipé d'un processeur Haswell a un besoin spécifique d'exécuter l'application DirectX 12, il peut rétrograder son pilote graphique à la version 15.40.42.5063 ou antérieure.



TECHPOWERUP