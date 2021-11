Le logiciel Samsung Magician 7 pour les SSD Samsung est désormais disponible.



Samsung annonce la disponibilité du logiciel Samsung Magician 7 pour les SSD Samsung, qui offre un large éventail de nouvelles fonctions de gestion et de personnalisation, ainsi que des outils avancés pour aider les utilisateurs à exploiter tout le potentiel de leur disque. Le nouveau Samsung Magician 7 prend désormais en charge les familles de SSD portables et internes grand public de Samsung.



Le logiciel comporte également un tableau de bord nouvellement amélioré pour gérer les performances, la consommation d'énergie, la capacité, la santé, les capacités de sécurité, etc. des SSD Samsung. Le logiciel est livré avec un contrôle intégré de la santé du disque et une suite complète d'outils de diagnostic et de ressources pour le dépannage et la résolution des problèmes techniques. Magician 7 sera également doté de la nouvelle fonction ChatBot pour accéder facilement au support technique.







Caractéristiques du Samsung Magician 7



Support des SSD portables



Le logiciel Magician 7 permet aux utilisateurs de SSD portables d'accéder au Performance Benchmark, aux mises à jour du firmware, aux fonctions de sécurité telles que la réinitialisation du mot de passe et de l'empreinte digitale, et plus encore.



Nouveau centre d'aide Magician



Magician 7 comporte un nouveau centre d'aide Magician qui fournit un accès en ligne facile à l'aide et au support pour les SSD Samsung. Les utilisateurs peuvent obtenir rapidement des réponses à leurs questions via une fonction Chatbot pratique, et trouver des informations, des solutions et des conseils sur une variété de sujets.



Nouvelles options de mode



Qu'il s'agisse de jeux, d'édition de contenu ou de streaming de divertissement, les modes d'optimisation des performances de Magician 7 permettent aux utilisateurs de choisir les options de puissance et de performance qui répondent le mieux à leurs besoins uniques. Ces modes comprennent le mode Full Performance pour des performances SSD maximales, le mode Power Saving pour une efficacité énergétique accrue, le mode Standard pour une utilisation modérée de l'énergie et le mode Custom qui permet aux utilisateurs de définir des conditions spécifiques pour leur disque. Les nouvelles options de mode sont disponibles pour certains modèles de SSD NVMe de Samsung.



Test de benchmark personnalisable



Le test de benchmark personnalisable est maintenant possible avec la fonction Performance Benchmark de Magician 7. Offrant une variété de paramètres, y compris le volume de test, le nombre de tests, la taille des morceaux, le nombre de threads et plus encore, les utilisateurs peuvent adapter leurs tests de benchmark sur la base des conditions préférées pour s'assurer que leur SSD fonctionne à des performances optimales.



Téléchargez le logiciel Samsung Magician 7 gratuitement sur Samsung.com.



VORTEZ