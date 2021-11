MSI nous propose un nouvel écran PC : Le MEG Artymis 341 Mini LED.



Cette semaine, MSI a dévoilé le premier écran incurvé du secteur, le MEG Artymis 341, qui intègre un rétroéclairage par mini LED avec des points quantiques, il est conforme aux spécifications DisplayHDR 1000 définies par la Video Electronics Standards Association (VESA).



Pour obtenir la taille d'écran de 34 pouces, la technologie d'affichage AmLED (Adaptive mini LED) d'AU Optronics est utilisée, ce qui comprend le panneau d'affichage de la société ainsi qu'un module de rétroéclairage à base de mini LED qui est encore amélioré par les films à points quantiques QD Premium de MSI.











Le petit moniteur LED MEG Artymis 341 de MSI a les spécifications suivantes : Une résolution de 3440x1440, un temps de réponse GtG de 1 milliseconde, une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 165 millisecondes (en natif) et une courbure de 800R. Le moniteur étant conforme aux spécifications DisplayHDR 1000 de la VESA, il est capable de prendre en charge au moins le transport HDR10 pour les matériaux à gamme dynamique élevée, ainsi qu'une luminance de crête d'au moins 1000 nits en mode HDR.



Le rétroéclairage Full-array local dimming (FALD) basé sur des Mini LED offre un excellent contraste ainsi qu'une luminosité extrêmement élevée, tandis que l'amélioration des points quantiques est destinée à fournir une précision des couleurs extrêmement élevée, ce qui donne un écran offrant à la fois un excellent contraste et une reproduction précise des couleurs.



L'écran MEG Artymis 341 Mini LED de MSI, qui devrait offrir une grande qualité d'image et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 165 Hz, sera sans aucun doute l'un des écrans phares de la société. Par conséquent, on pourrait s'attendre à d'autres caractéristiques que l'on retrouve généralement dans les produits de cette nature, comme un hub USB, des ports audio, un affichage à l'écran avancé et un KVM intégré.



Écran de jeu OLED de 55 pouces également



En plus de son petit écran LED incurvé, MSI travaille sur un écran OLED de jeu de 55 pouces pour les joueurs qui ont besoin d'une grande qualité d'image, de performances et d'une énorme diagonale - un écran avec une grande diagonale et une haute qualité d'image. L'appareil sera disponible en 2022, mais aucune information sur les prix n'a été publiée pour le moment.



THE GURU3D