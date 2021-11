Nouvelle application unifiée Xtreme Tuner Plus chez GALAX/KFA2.







Les marques GALAX et KFA2, elles-mêmes détenues par le fabricant taïwanais Palit Microsystems, proposent une nouvelle édition de l'application Xtreme Tuner Plus. Le XT+ permet historiquement d'optimiser les cartes graphiques GeForce standard et HOF (Hall Of Fame) de ces marques et permet par exemple d'overclocker le GPU et la mémoire de manière automatique (1-Click OC/Hyper Boost) ou manuelle, de régler l'éclairage RGB et bien sûr de consulter les différentes constantes de la carte (températures, fréquences, tensions, vitesses de rotation des ventilateurs...).







Outre les cartes graphiques, GALAX et KFA2 proposent déjà plusieurs autres produits à destination des joueurs comme des solutions de refroidissement, des SSD, de la mémoire ou encore des cartes mères, mais les deux marques se sont encore un peu diversifiées dernièrement et proposent maintenant également des moniteurs, des claviers, des souris et même des casques audio. Comme tout constructeur de périphériques de jeu, GALAX/KFA2 se doit de proposer un logiciel pour configurer leurs différentes fonctionnalités (rétroéclairage RGB, macros, profils, programmation des touches et boutons...).



Des utilitaires indépendants étaient bien proposés jusqu'à présent pour les claviers STEALTH, les souris SLIDER et les casques audio SONAR, mais cela manquait un peu de cohésion et de simplicité. C'est pourquoi la nouvelle version 1.3 du Xtreme Tuner Plus est justement unifiée, c'est-à-dire qu'un unique logiciel permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités des nouveaux périphériques GALAX/KFA2 de ces trois gammes.



Concrètement, le Xtreme Tuner Plus est toujours principalement orienté sur la configuration des cartes graphiques GALAX et KFA2 puisque ce sont les réglages du GPU qui sont toujours affichés en premier sur l'interface d'accueil. En revanche, un nouveau bandeau fait son apparition en partie haute de l'application pour accéder rapidement à la configuration des périphériques.



Soyons francs, aussi bien l'installateur que le programme lui-même font toujours un peu bricolage. Les paramètres des périphériques ne sont en effet pas accessibles directement dans l'interface principale, mais des fenêtres supplémentaires spécifiques s'ouvrent en fonction de type de périphérique sur lequel on souhaite intervenir ce qui n'est pas très ergonomique, mais au moins tout est maintenant regroupé au même endroit. C'est déjà ça pour commencer.



À noter toutefois qu'une version différente de ce logiciel Xtreme Tuner Plus devrait être prochainement proposée. Elle ne contiendra à priori pas les paramètres des cartes graphiques mais uniquement les options des périphériques STEALTH, SLIDER et SONAR. Cette version light devrait s'appeler Xtreme Tuner Gear.



Périphériques supportés par le nouveau Xtreme Tuner Plus :



- Toutes les cartes graphiques GeForce 16/20/30 Séries,

- SLIDER-01 (SLD-01),

- SLIDER-02 3200 DPI (SLD-02),

- SLIDER-02 3600 DPI (SLD-02B),

- SLIDER-03 (SLD-03),

- SLIDER-04 (SLD-04),

- SLIDER-05 (SLD-05),

- SLIDER-05 (SLD-05B),

- SONAR-01 (SNR-01),

- SONAR-02 (SNR-02),

- SONAR-03 (SNR-03),

- SONAR-04 Black (SNR-04),

- SONAR-04 White (SNR-04W),

- STEALTH-01 (STL-01),

- STEALTH-02 (STL-02),

- STEALTH-03 (STL-03).



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Une vidéo tutorielle d'installation : Cliquez ICI.



Téléchargement



- Application GALAX/KFA2 Xtreme Tuner Plus 1.3 pour Windows 7/8/8.1/10/11 : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS