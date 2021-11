Lancement du SSD portable TEAMGROUP T-FORCE M200.



TEAMGROUP lance le SSD portable T-FORCE M200, doté d'un design d'inspiration militaire et de la technologie de refroidissement par graphène brevetée par TEAMGROUP. Le M200 a remporté le prix japonais GOOD DESIGN Award qui met en avant trois concepts majeurs : la découverte, le partage et l'innovation. Le SSD portable T-FORCE M200 utilise l'interface USB 3.2 Gen2x2 avec une vitesse de transmission de 20Gbps offrant jusqu'à 2000 Mo/s en lecture et 2000 Mo/s en écriture. Le M200 est disponible en capacités de 2 To, 4 To et 8 To.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Le TEAMGROUP T-FORCE M200 utilise un double boîtier métallique et la technologie de refroidissement au graphène pour assurer un refroidissement passif efficace du SSD qu'il contient. Il est doté d'une poignée qui peut être utilisée pour suspendre ou stocker le SSD portable de différentes manières.



Caractéristiques du SSD portable T-FORCE M200



- Trou de suspension tactique, de style militaire. Ultra-léger et portable,

- Vitesses fulgurantes des transmissions USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps,

- Stockage massif de 8 To pour tous les gros fichiers audio ou vidéo,

- Design inspiré du fusil de sniper M200,

- Structure double pour un refroidissement optimal,

- Résistance aux chutes de 2 mètres,

- Large compatibilité avec les consoles de jeu.



Disponibilité et Prix



Le SSD portable TEAMGROUP T-FORCE M200 devrait arriver chez les revendeurs partenaires en décembre 2021. Pas de prix pour le moment.



