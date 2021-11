ASUS présente le nouveau Vivobook 13 Slate OLED détachable.



ASUS présente aujourd'hui le Vivobook 13 Slate OLED - le premier 2-en-1 détachable au monde avec un écran OLED de 13,3 pouces et Windows 11. Le nouveau Vivobook est un compagnon polyvalent, aussi bien pour le travail que pour le divertissement.



Grâce à l'écran tactile OLED, à la prise en charge du stylet ASUS 2.0 et au processeur Intel quadricœur, l'ardoise Vivobook 13 est équipée pour toutes les tâches et peut être utilisée de différentes manières. Avec le clavier complet détachable, le support de couverture et une charnière à 170 °, il s'adapte aux exigences respectives et permet une utilisation en format paysage et portrait pour une flexibilité maximale. Vous pouvez donc écrire, dessiner ou regarder des vidéos dans tous les coins et dans toutes les situations.



- Une merveille de divertissement mobile : Écran tactile OLED full HD de 13,3 pouces avec 400 nits, Dolby Vision et validation Pantone

- Design 2-en-1 élégant : La tablette OLED se transforme en ordinateur portable grâce au clavier complet détachable et à la housse avec support.

- Travaillez de n'importe où : Léger de 800 g et mince de 8,25 mm, détachable dans un boîtier en aluminium avec Windows 11.







Avec un écran tactile OLED Dolby Vision de 13,3 pouces pour un contraste élevé et des couleurs vives, associé à un processeur quadricœur Intel Pentium Silver N6000 cadencé à 3,3 GHz, un SSD M.2 NVME PCIe Gen 3.0 jusqu'à 256 Go et une RAM LPDDR4X jusqu'à 8 Go pour des performances élevées, le Vivobook 13 Slate OLED est le compagnon idéal pour les déplacements - que ce soit pour le travail ou pour le meilleur divertissement pendant votre temps libre.



L'écran OLED au format 16 : 9 peut afficher 1,07 milliard de couleurs et est validé PANTONE. Le Vivobook 13 Slate OLED offre une échelle de couleurs DCI-P3 à 100 % pour un affichage précis des couleurs. Grâce à la certification DisplayHDR True Black 500, le détachable peut afficher des tons noirs profonds et des reflets brillants. Avec le taux de contraste de 1 000 000 : 1, cela garantit des détails intenses même dans les images très sombres. En outre, l'écran OLED a un temps de réponse rapide de 0,2 milliseconde et, comme le certifie le TÜV Rheinland, il réduit la lumière bleue dangereuse jusqu'à 70 % par rapport à un écran LCD.



Le puissant système audio Dolby Atmos avec quatre haut-parleurs assure un son riche et clair. Il utilise un amplificateur intelligent pour piloter les haut-parleurs à large bande sans distorsion, même au volume maximal. Le clavier complet détachable avec une course des touches de 1,4 mm se fixe magnétiquement et permet de taper confortablement.



Que ce soit à la maison, dans un café ou à l'aéroport - avec le Vivobook 13 Slate OLED, le lieu de travail est où vous voulez ! Avec un poids de seulement 800 grammes et une batterie longue durée de 50 Wh, il est le compagnon idéal d'un mode de vie mobile et donne le bon coup de pouce pour plus de productivité et de plaisir.



Un équipement complet - très créatif



Grâce à son écran tactile réactif et au stylet ASUS 2.0 de haute précision, le Vivobook 13 Slate OLED est particulièrement adapté aux loisirs et aux intérêts créatifs. Le stylet ASUS 2.0 est doté de quatre pointes de stylet interchangeables de différentes textures qui imitent les crayons 2H, H et HB et vous procurent une sensation naturelle lors des esquisses et des dessins. Grâce à une connexion Bluetooth, le stylet offre des fonctions intuitives via une touche de raccourci, comme la création de captures d'écran ou la navigation vers la page suivante d'une présentation. Avec 4 096 niveaux de pression et un taux d'échantillonnage de 266 Hz, il est possible de réaliser des dessins ou des notes précises.



Pour une connectivité maximale, le Vivobook 13 Slate OLED offre deux ports USB-C, une prise audio et un emplacement pour carte microSD. La technologie ASUS WiFi Master assure une connexion encore plus stable et fiable du WiFi 6. Un capteur d'empreintes digitales est disponible en option sur le bouton d'alimentation pour un enregistrement rapide d'une simple pression sur un bouton.



Grâce à l'USB-C Easy Charge, le Vivobook peut être rechargé via une banque d'alimentation ou n'importe quel chargeur USB-C. La charge rapide est également de la partie : le détachable peut être chargé à 60 % en seulement 39 minutes à l'aide du chargeur fourni. Deux appareils photo complètent ce vaste équipement : un appareil photo de 5 mégapixels à l'avant pour des appels vidéo clairs et un appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière pour des clichés rapides et nets ou des numérisations de documents.



Disponibilité et Prix



Le Vivobook 13 Slate OLED (T3300) est désormais disponible à partir de 599 euros.



