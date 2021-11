Gigabyte lance la GeForce RTX 3070 avec un refroidisseur à triple ventilateur de couleur argentée.



Issue de la série VISION de Gigabyte destinée aux créateurs, une carte graphique GeForce RTX 3070 dotée d'un refroidisseur triple ventilateur argenté est désormais disponible à la vente. La version LHR d'Etherium est utilisée sur le GPU, et le taux de hachage de la crypto-monnaie est restreint.











Un ventilateur à pales originales de 80 mm x 3, une rotation alternative, qui inverse la rotation des ventilateurs adjacents, 5 caloducs en cuivre composite, une fonction semi-sans ventilateur appelée "ventilateur actif 3D" et un flux d'air qui s'échappe du bas vers le haut sont tous inclus dans les spécifications du refroidisseur VGA. Cela correspond à la création du "screen cooling".



Les principales caractéristiques sont les suivantes : 5 888 cœurs CUDA, une vitesse d'horloge du GPU de 1 815 MHz, une vitesse de mémoire de 14 Gbps, une largeur de bus mémoire de 256 bits et une configuration de mémoire vidéo GDDR6 de 8 Go. L'interface de sortie est dotée de connecteurs HDMI 2.1 x 2 et DisplayPort 1.4 ax2 pour la transmission de la vidéo et des données. Il y a 16 voies de connectivité au bus PCI-Express4.0 (x16), un connecteur d'alimentation auxiliaire à 8 + 6 broches et une carte dont les dimensions sont de 286 mm de longueur, 115 mm de largeur et 51 mm d'épaisseur. Le produit est livré avec une garantie de deux ans.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix estimé sur le marché est de 899 Dollars.



THE GURU3D