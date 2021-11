MSI nous propose une nouvelle carte graphique : La RTX 3060 AERO ITX 12G OC.



Mini-ITX est la forme la plus petite. Elle est désormais disponible à la vente chez MSI avec la carte graphique GeForce RTX 3060 AERO ITX 12G OC d'une longueur de 172 millimètres.











Pour le refroidisseur VGA, un refroidisseur à ventilateur unique d'une épaisseur de deux fentes est utilisé et une plaque arrière est fixée à l'arrière du boîtier. En outre, l'application de réglage MSI "Afterburner" a été développée et permet également l'overclocking à vos propres risques. Les principales caractéristiques sont les suivantes : 3 584 cœurs CUDA, une fréquence de boost de 1 792 MHz, une vitesse de mémoire de 15 Gbps, une largeur de bus mémoire de 192 bits et une mémoire visuelle de GDDR6 de 12 Go.



L'interface de sortie est composée de connecteurs DisplayPort 1.4 x 3 et HDMI 2.1 x 1, respectivement. Dans ce cas, l'interface du bus système est PCI-Express 4.0 (x16), et le connecteur d'alimentation auxiliaire est 8pinx1. La carte consomme 170 watts d'électricité et un bloc d'alimentation de 550 watts est recommandé. Un coup d'œil sur les dimensions externes montre qu'elles sont les suivantes : 173 millimètres de long par 125 millimètres de large par 43 millimètres d'épaisseur et 503 grammes de poids.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D