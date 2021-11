AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 21.11.1 bêta.



Ces pilotes ajoutent une optimisation pour :





"Call of Duty : Vanguard"



Et





"Forza Horizon 5"



Pour ce dernier, les pilotes offrent un gain de performance massif de 23% en 4K avec des paramètres "extrêmes" par rapport au pilote précédent, tel que testé sur une machine avec une carte graphique RX 6800 XT. Quelques problèmes ont été corrigés. Les moniteurs Samsung Odyssey G9 C49G95T présentaient une corruption d'affichage avec leur résolution définie à 5120 x 1440 @ 240 Hz, ce qui a été corrigé. Certains artefacts visuels dans l'écran de menu de "Call of Duty : Warzone" ont été corrigés.



Support pour :



- Call of Duty : Vanguard

- Forza Horizon 5 : Jusqu'à 23% d'augmentation des performances dans Forza Horizon 5 @ 4K Extreme Settings, en utilisant le logiciel Radeon Adrenalin 21.11.1 sur la carte graphique Radeon RX 6800 XT de 16 Go, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 21.10.2RS-426.



Problèmes corrigés



- Les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes de corruption d'affichage lorsqu'ils règlent leur moniteur Samsung Odyssey G9 C49G95T sur 5120 x 1440 @ 240 Hz.

- En jouant à Call of Duty : Warzone, certains utilisateurs peuvent observer des artefacts visuels lorsqu'ils déplacent le curseur dans le menu du jeu.



