Alphacool annonce les radiateurs NexXxoS HPE-45 & HPE-60 X-Flow en cuivre intégral.



Alphacool présente aujourd'hui les HPE-45 et HPE-60 X-Flow, la nouvelle génération de radiateurs haute performance de la série éprouvée de radiateurs tout cuivre NexXxoS d'Alphacool. Quelles sont les nouveautés ? Avec la série HPE, Alphacool augmente le nombre de canaux de refroidissement dans le radiateur. Ce changement donne une augmentation significative de la performance de refroidissement sans augmenter la restriction dans le radiateur.



Une autre caractéristique d'amélioration des performances de la série HPE d'Alphacool est la haute densité des ailettes. Avec un espacement des ailettes de 15 ou 16 FPI, elle permet un flux d'air optimal. Si le radiateur est équipé de ventilateurs de 80 mm des deux côtés en mode push/pull, une réduction significative de la température de l'eau est manifestement possible par rapport aux radiateurs standard.















Les radiateurs tout cuivre NexXxoS HPE-60 sont également dotés de la technologie X-Flow éprouvée d'Alphacool. Cela signifie que les entrées et les sorties sont situées sur les côtés opposés et permettent ainsi de réaliser facilement un circuit d'eau dans un rack de serveurs. Les radiateurs de 60 mm d'épaisseur peuvent être équipés de trois ou quatre ventilateurs de 80 mm par côté de radiateur.



Alphacool NexXxoS HPE-45 Full Copper 80 mm Triple Radiateur



- L x l x H : 286 x 80 x 42 mm,

- Matériau ailettes de refroidissement, canaux et préchambre : cuivre,

- Matériau du boîtier extérieur : acier,

- Ailettes par pouce : 16,

- Filetages : 2 x G1/4,

- Taille du ventilateur : 80 mm,

- Fentes de ventilateur : 3 unilatéraux/6 bilatéraux,

- PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 93.49 euros.







Alphacool NexXxoS HPE-60 Triple radiateur X-Flow 80 mm en cuivre complet



- L x l x H : 287 x 80 x 60 mm,

- Matériau des ailettes de refroidissement, canaux et préchambre : Kupfer,

- Matériau du boîtier extérieur : Stahl,

- Ailettes par pouce : 15,

- Filetages : 6x G1/4,

- Taille du ventilateur : 80 mm,

- Fentes de ventilateur : 3 unilatéraux/6 bilatéraux,

- PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 109.99 euros.







Alphacool NexXxoS HPE-60 Radiateur quadruple X-Flow 80 mm en cuivre complet



- L x l x H : 367 x 80 x 60 mm,

- Matériau des ailettes de refroidissement, canaux et préchambre : Kupfer,

- Matériau du boîtier extérieur : Stahl,

- Ailettes par pouce : 15,

- Filetages : 6x G1/4,

- Taille du ventilateur : 80 mm,

- Fentes de ventilateur : 4 unilatéraux/8 bilatéraux,

- PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 119.99 euros.



