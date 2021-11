Razer dévoile sa suite de productivité de nouvelle génération.



Razer, la première marque mondiale de style de vie pour les joueurs (Hong Kong Stock Code : 1337), a dévoilé aujourd'hui trois nouveaux ajouts à sa gamme Productivity avec la nouvelle souris sans fil Pro Click Mini, le clavier sans fil Pro Type Ultra et le tapis de souris Pro Glide XXL. La nouvelle gamme Pro est dotée d'une connectivité sans fil multi-appareils, d'une autonomie prolongée et d'un profil sonore plus silencieux. Associée à l'expertise de Razer dans la production de matériel performant, durable et ergonomique, la nouvelle gamme Pro offre les périphériques de travail, de bureau à domicile ou mobiles idéaux pour les espaces de travail flexibles d'aujourd'hui.







Alors que les gens continuent à travailler à domicile, les claviers et souris de haute qualité sont devenus plus importants pour augmenter la productivité et assurer un flux de travail plus fluide et plus rapide. La nouvelle gamme Pro de Razer est dotée des dernières technologies matérielles et logicielles, issues des années d'expérience de Razer dans la production de périphériques de jeu de niveau professionnel. Combinant des conceptions ergonomiques de pointe avec un style moderne et élégant et des technologies de jeu haute performance, la gamme Pro offre le confort, l'autonomie et la précision nécessaires pour permettre aux utilisateurs de gagner au travail.



"L'espace de travail d'aujourd'hui peut être n'importe où - dans le bâtiment du bureau, à la maison sur la table à manger, dans le train ou dans les airs", déclare Alvin Cheung, vice-président senior de la division Périphériques de Razer. "Quel que soit l'endroit où se trouve l'utilisateur, la gamme Pro de Razer dispose de fonctionnalités d'amélioration du flux de travail pour chaque tâche et chaque situation, depuis les commutateurs de souris à clic silencieux non distrayants jusqu'aux claviers soft-touch confortables toute la journée, permettant aux utilisateurs de travailler efficacement où qu'ils soient."



Razer Pro Click Mini







Avec un facteur de forme élégant et compact, le Pro Click Mini a été conçu pour se glisser facilement dans un sac, une mallette ou un sac à dos, pour une utilisation en déplacement, mais il est tout aussi bien adapté à une utilisation quotidienne sur un bureau ou une station de travail. Grâce à ses commutateurs tactiles silencieux, dont la capacité peut atteindre 15 millions de clics, le Pro Click Mini offre une productivité maximale avec un son minimal, pour une expérience sans distraction au bureau, dans un café, dans le train ou à la maison.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Razer Pro Type Ultra







Raffiné et amélioré grâce aux commentaires de la communauté, le Razer Pro Type Ultra est la nouvelle génération de claviers de la série Pro de Razer, offrant une expérience de frappe plus silencieuse et plus luxueuse au bureau. Avec des commutateurs mécaniques silencieux pouvant supporter jusqu'à 80 millions de pressions, les touches sont dotées d'un revêtement doux au toucher pour un confort de frappe tout au long de la journée. Un repose-poignets en similicuir offre un soutien supplémentaire et soulage les tensions potentielles du poignet tout au long de la journée.



Grâce à la prise en charge des technologies Bluetooth et Razer HyperSpeed Wireless, le Pro Type Ultra peut être connecté à 4 appareils simultanément, et une simple pression sur un bouton permet de passer facilement d'un appareil connecté à l'autre. Avec une autonomie de plus de 200 heures et un câble de recharge en cours d'utilisation, le Pro Type Ultra est le clavier de productivité par excellence pour le bureau moderne.



Le Pro Type Ultra et le Pro Click Mini sont tous deux fournis avec le Razer Productivity Dongle, permettant aux utilisateurs de connecter les deux appareils à un seul dongle, libérant ainsi un port USB essentiel tout en conservant la connexion sans fil Razer HyperSpeed rapide et sans décalage pour les deux appareils.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Razer Pro Glide XXL



Complétant la nouvelle gamme de périphériques de productivité de Razer, le Pro Glide XXL est un tapis de souris souple sur toute la largeur du bureau et le compagnon idéal de la souris Pro Click. Avec une surface texturée en micro-tissé, pour un suivi très précis de la souris, liée à une couche de base en caoutchouc haute densité, le Pro Glide XXL offre une surface amortie sur toute la largeur du bureau, pour augmenter le confort et minimiser la fatigue. Le Pro Glide XXL est la surface complémentaire parfaite pour le Pro Click Mini et le Pro Type Ultra, donnant un aspect défini et professionnel à l'espace de travail avec un contrôle et un confort accrus de la souris.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Voici les fiches techniques :



À PROPOS DE LA RAZER PRO CLICK MINI



- Commutateurs de souris mécaniques silencieux avec un cycle de vie de 15 millions de boutons,

- Design élégant et compact,

- Roue inclinable Razer HyperScroll à 4 voies avec modes de rotation libre et tactile,

- Connexion multi-hôte pour un maximum de 4 périphériques,

- 7 boutons programmables indépendamment,

- Dongle de productivité Razer,

- Connectivité : Sans fil Razer HyperSpeed 2,4 GHz + Bluetooth,

- Autonomie de la batterie : Jusqu'à ~725 heures en Bluetooth et jusqu'à ~465 heures en sans fil 2,4 GHz,

- Capteur optique avancé Razer 5G avec 12 000 DPI réels,

- Les niveaux de DPI sont réglables sur Synapse 3 (niveaux de DPI : 400/800/1600 (par défaut)/3200/6400),

- Mémoire DPI intégrée (jusqu'à 5 niveaux DPI),

- Jusqu'à 300 pouces par seconde (IPS)/accélération de 35 G,

- Taux d'interrogation de 1000 Hz,

- Razer Synapse 3 activé,

- Dimensions approximatives : 100,2 mm x 62,7 mm x 34,1 mm,

- Poids approximatif : 88 g avec 1 pile alcaline AA ; 111 g avec 2 piles alcalines AA.



À PROPOS DE LA RAZER PRO TYPE ULTRA



- Design ergonomique avec repose-poignets en similicuir,

- Technologie sans fil Razer HyperSpeed,

- Dongle de productivité Razer,

- Commutateurs mécaniques Razer Yellow. Linéaires et silencieux,

- Durabilité jusqu'à 80 millions de frappes,

- Touches entièrement programmables, possibilité de macros,

- Connectivité Bluetooth et sans fil jusqu'à 4 appareils,

- Touches rétroéclairées par des LED blanches,

- Autonomie de la batterie : Jusqu'à ~214 heures sans rétro-éclairage en Bluetooth et ~207 heures en sans fil 2.4 GHz, ou jusqu'à ~13 heures en Bluetooth et 2.4 GHz avec rétro-éclairage en pleine luminosité,

- Roulement de 10 touches,

- Razer Synapse 3 activé.



À PROPOS DU RAZER PRO GLIDE XXL



- Taille accrue pour une plus grande couverture,

- Surface texturée en tissu micro-tissé,

- Mousse de caoutchouc épaisse à haute densité,

- Surface matelassée pour un confort durable,

- Base en caoutchouc antidérapante,

- Dimensions : 940 x 410 x 3 mm.



PRIX ET DISPONIBILITÉ



- Razer Pro Click Mini : Le prix est de : 89.99 euros. Razer.com et certains détaillants : 2 novembre 2021,

- Razer Pro Type Ultra : Le prix est de : 169.99 euros. Razer.com et certains revendeurs : Q4 2021,

- Razer Pro Glide XXL : Le prix est de : 34.99 euros. Razer.com et revendeurs sélectionnés : 2 novembre 2021.



