ADATA dévoile les disques durs solides LEGEND Series PCIe M.2 2280.



ADATA Technology, fabricant de modules DRAM haute performance, de produits NAND Flash, d'accessoires mobiles, de produits de jeux, de groupes électrogènes et de solutions industrielles, annonce aujourd'hui une nouvelle série de disques durs solides (SSD), la série ADATA LEGEND, destinée aux créateurs ayant des besoins et des budgets différents. Ils comprennent les ADATA LEGEND 740, 750 et 840.















Les LEGEND 740 et 750 utilisent PCIe Gen3 x4 et NVMe 1.3 pour offrir des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles pouvant atteindre respectivement 2 500/2 000 et 3 500/3 000 Mo par seconde, afin de donner aux créateurs les performances dont ils ont besoin pour créer sans limites.



Leurs spécifications M.2 2280 prennent en charge les dernières plateformes Intel et AMD pour créer sur les PC les plus récents, y compris les ordinateurs de bureau et les portables. Pour les utilisateurs à la recherche d'un coup de pouce supplémentaire, le LEGEND 840 profite de PCIe Gen4 x4 et de NVMe 1.4 pour offrir des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 5 000/4 500 Mo par seconde.



Productivité sans faille



Les LEGEND 740, 750 et 840 sont équipés de la technologie SLC Caching et Host Memory Buffer pour une productivité sans faille. Cela leur confère des vitesses de lecture et d'écriture aléatoires 4K allant jusqu'à 180K/200K, 480K/260K et 440K/400K IOPS, respectivement. En termes de capacité, la série LEGEND offre jusqu'à 1 To de capacité.



Protégé, précis et fiable



Les trois disques durs SSD sont équipés de dissipateurs thermiques élégants mais discrets, avec des garnitures latérales élégantes. Les dissipateurs thermiques sont non seulement élégants, mais ils permettent également de réduire les températures de 15 % pour des performances et une stabilité optimales. Grâce au code de contrôle de parité à faible densité et au cryptage AES 256 bits, les SSD garantissent des transmissions de données précises et offrent une sécurité robuste. Les SSD de la série LEGEND utilisent uniquement des circuits intégrés de haute qualité qui ont été rigoureusement testés pour une durabilité maximale. Pour une plus grande tranquillité d'esprit, ils bénéficient d'une garantie de 5 ans.



Jouez dur aussi



Le LEGEND 840 peut également être installé sur une PS5 en tant que disque secondaire, offrant aux utilisateurs plus d'espace de stockage et un chargement plus fluide des jeux.



Pas de date ni de prix pour le moment.



