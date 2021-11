Test du Freezer A35 A-RGB de ARCTIC spécifique pour processeurs AMD Pc-Boost a le plaisir de vous proposer son dernier test sur le tout nouveau Freezer A35 A-RGB de chez ARCTIC :

Comme à son habitude, ARCTIC continue à développer ses produits pour proposer de nouvelles références répondant aux critères de refroidissement et de silence de fonctionnement toujours plus poussés et sollicités par les utilisateurs potentiels. Deux nouveaux produits sont donc proposés : le Freezer i35 ARGB et le Freezer A35 ARGB, l'un est conçu pour le socket Intel et l'autre pour le socket AMD. Les deux sont très similaires, avec des caractéristiques très proches, et afin de se rendre compte des possibilités d'un de ces deux modèles, c'est sur une plateforme AMD que le Freezer A35 A-RGB sera testé.

