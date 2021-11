ARCTIC annonce et officialise ses Freezer i35 A-RGB et a35 A-RGB

ARCTIC présente ses nouveaux Freezer i35 et a35, respectivement pour les processeurs en version Intel et en version AMD. La version Intel supporte le nouveau socket LGA1700 de la marque. Grâce à ses dimensions compactes de 133 x 91 mm, le Freezer x35 A-RGB garantit une grande compatibilité avec la mémoire vive actuelle. Le système de montage adapté avec ses deux vis à ressort est facile à manipuler et permet une pression de montage parfaitement uniforme sur le haut du processeur. La pâte thermique maintenant bien connue MX-5 permet d'obtenir un bon transfert des calories du processeur vers le ventirad. Vincent André, le directeur technique d’ARCTIC, annonce :

Avec le Freezer 35, nous ajoutons à notre gamme un refroidisseur d’air très solide et de haute qualité. Il convainc par son prix équitable, sa garantie de six ans, son éclairage RGB adressable et son design de refroidisseur entièrement noir.

Disponibilité Les Freezer i35 A-RGB / Freezer A35 A-RGB sont disponibles dans la boutique en ligne ARCTIC ou sur Amazon ainsi que dans les magasins à partir de 42,99€.