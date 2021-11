SteelSeries annonce les casques de jeu sans fil Arctis 7+ et Arctis 7P+.



SteelSeries a annoncé aujourd'hui le lancement des casques de jeu sans fil Arctis 7+ et Arctis 7P+. Les nouvelles éditions de la gamme Arctis s'appuient sur le design primé et l'héritage de la franchise Arctis de SteelSeries et font évoluer la technologie révolutionnaire qui a changé la donne en matière de son et d'audio pour les consoles de nouvelle génération et les jeux sur PC.











Les fans ont parlé. SteelSeries a écouté. Les casques de jeu sans fil Arctis 7+ et Arctis 7P+ offrent de nouvelles fonctionnalités que les joueurs recherchent, notamment une autonomie de plus de 30 heures, une fonction de charge rapide de 15 minutes pour 3 heures de jeu, une connectivité USB-C avec une fonctionnalité de lecture et de charge pour une compatibilité multiplateforme transparente, et le son Arctis signé SteelSeries.



Arctis 7+ Wireless - Spécialement conçu pour une compatibilité multi-système avec PC, PlayStation, Mac, Android, Switch et Oculus Quest 2, l'Arctis 7+ utilise un système audio sans fil 2,4 GHz sans perte pour un son de jeu à latence ultra-faible via un dongle USB-C compact. Pour que les joueurs restent dans la zone, l'Arctis 7+ dispose d'une batterie d'une autonomie de plus de 30 heures pour des jeux non-stop, de commandes de casque faciles à placer sur l'oreille, y compris ChatMix, et d'un cadre en acier léger et durable avec une bande élastique réglable de style lunettes de ski pour un ajustement confortable. Le micro ClearCast rétractable, certifié Discord, utilise un design bidirectionnel pour une suppression des bruits et une clarté vocale supérieures et dispose d'un indicateur de sourdine à LED.



Arctis 7P+ Wireless - Spécialement conçu pour un son 3D puissant de nouvelle génération sur PlayStation 5 et PlayStation 4, avec une compatibilité multiplateforme avec PC, Mac, Android, Switch et Oculus Quest 2, l'Arctis 7P+ utilise un son sans fil 2,4 GHz sans perte pour un son de jeu à très faible latence via un dongle USB-C compact. La batterie d'une autonomie de plus de 30 heures pour un jeu non-stop avec une recharge USB-C, les commandes faciles du casque sur l'oreille, y compris le sidetone (contrôle du micro), et le cadre en acier léger et durable avec une bande élastique réglable de style lunettes de ski aident les joueurs à rester à la fois concentrés et confortables pendant les sessions de jeu marathon. Le micro ClearCast rétractable, certifié Discord, utilise une conception bidirectionnelle pour une suppression des bruits et une clarté vocale supérieure et dispose d'un indicateur de sourdine à LED.



Avec le lancement des casques sans fil Arctis 7+ et Arctis 7P+, SteelSeries offre aux joueurs un accès anticipé à Sonar, un tout nouveau logiciel audio pour une personnalisation puissante du son sur PC, qui permet le ChatMix, le son surround virtuel 7.1 et d'autres fonctionnalités qui seront officiellement lancées en 2022. Sonar rejoint l'écosystème logiciel de SteelSeries GG qui comprend Moments, l'application gratuite qui permet aux joueurs d'enregistrer, d'éditer et de partager les moments forts de leur jeu avec leurs amis sur YouTube et Gfycat, Discord, Reddit, Twitter, Facebook, et plus encore, et SteelSeries Engine, qui alimente sa gamme primée de souris, claviers et casques.



Disponibilité et Prix



- Arctis 7+ Wireless (Black) - Le prix est de : 199.99 Dollars.

- Arctis 7P+ Wireless (Black or White) - Le prix est de : 199.99 Dollars.



Pour plus d'informations :



- - Arctis 7+ Wireless (Black) : Cliquez ICI.

- - Arctis 7P+ Wireless (Black or White) : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP