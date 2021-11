G.SKILL présente la mémoire DDR5-7000 CL40 à vitesse extrême.



G.Skill est ravi d'annoncer qu'ils vont augmenter encore plus la fréquence de la DDR5 et démontrer une vitesse de mémoire allant jusqu'à DDR5-7000 CL40 2x16 Go.







G.SKILL International Enterprise Co., Ltd, le premier fabricant mondial de mémoire et de périphériques de jeu aux performances extrêmes, est ravi d'annoncer la réalisation de la vitesse extrême de la mémoire DDR5-7000 CL40-40-40-76 32GB (2x16GB), en passant le test de stabilité Memtest. La vitesse de mémoire de 7000MT/s est une étape passionnante, car elle n'a été observée que sous un refroidissement à l'azote liquide à une température inférieure à zéro il n'y a pas longtemps dans les records d'overclocking. Réalisée avec des composants Samsung DDR5 haute performance, cette mémoire à vitesse extrême est vraiment digne de la classification de la famille phare G.SKILL Trident Z5.







DDR5-7000 CL40 - Démonstration du potentiel d'overclocking ultime de la mémoire DDR5

G.SKILL s'est attaché à développer la mémoire DDR5 la plus rapide possible sur les derniers processeurs de bureau Intel® Core™ de 12e génération et les cartes mères à chipset Intel® Z690. Aujourd'hui, G.SKILL est fier d'annoncer qu'il a réussi à atteindre la vitesse extrême de la DDR5-7000, tout en maintenant un timing de latence CAS ultra-faible de CL40-40-40-76. Les modules de mémoire qui ont atteint cet exploit monumental sont construits avec des composants Samsung DDR5 de haute performance, et se sont révélés stables sous Memtest.



Veuillez vous référer à la capture d'écran ci-dessous :







" Nous constatons un incroyable potentiel d'overclocking de la mémoire DDR5 sur les derniers processeurs de bureau Intel® Core™ de 12e génération et les cartes mères à chipset Intel® Z690 ", déclare Tequila Huang, vice-président d'entreprise de G.SKILL International. "DDR5-7000 est une étape incroyable pour nous, et nous continuerons à travailler avec nos partenaires de l'industrie pour développer une mémoire DDR5 toujours plus rapide pour les passionnés de PC et les overclockers."



DDR5-6666 CL40 - La plus rapide de la liste Intel XMP 3.0



Suivant les traces des kits de mémoire aux performances extrêmes, le kit de mémoire G.SKILL DDR5-6666 CL40 est actuellement le kit de mémoire le plus rapide de la liste Intel® XMP 3.0.



