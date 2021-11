BIOSTAR annonce sa carte graphique Radeon RX 6600.



BIOSTAR, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce aujourd'hui la nouvelle carte graphique BIOSTAR AMD Radeon RX 6600. Basée sur l'architecture de jeu révolutionnaire AMD RDNA 2, la nouvelle carte graphique BIOSTAR AMD Radeon RX 6600 offre 8 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 128 bits, 32 Mo de cache Infinity AMD haute performance et prend en charge la technologie PCI Express 4.0 à large bande passante. Optimisée pour la performance, l'efficacité énergétique et la durabilité, la nouvelle carte graphique BIOSTAR AMD Radeon RX 6600 permet de jouer à haute vitesse en 1080p dans les derniers titres AAA.







La carte graphique BIOSTAR AMD Radeon RX 6600 offre 28 unités de calcul avec une fréquence Game Clock de 2 044 MHz et une fréquence Boost Clock allant jusqu'à 2 491 MHz, ce qui permet de vivre des expériences de jeu 1080p incroyables sans transpirer. En outre, la prise en charge de DisplayPort 1.4 avec DSC et HDMI 2.1 VRR permet une sortie vidéo nette et vivante.



Offrant un grand nombre de fonctionnalités avancées supplémentaires, dont AMD Smart Access Memory, AMD Radeon Image Sharpening, AMD Radeon Anti-Lag technology et plus encore, la nouvelle carte graphique est conçue pour apporter des expériences de jeu de bureau de nouvelle génération au marché de milieu de gamme. Elle prend également en charge AMD FidelityFX Super Resolution, une solution de mise à l'échelle spatiale open-source conçue pour augmenter les taux de trame dans certains titres tout en offrant des expériences de jeu en haute résolution.



La nouvelle carte graphique BIOSTAR AMD Radeon RX 6600 est idéale pour les jeux en 1080p. Elle offre un mélange idéal de performances et de qualité d'image pour des expériences de jeu exceptionnelles, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités et la puissance nécessaire pour surpasser facilement ses rivales.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP