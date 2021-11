KINGSTON nous propose un nouveau SSD en PCIe 4.0 : Le FURY Renegade.



Kingston FURY, la division Gaming de Kingston Technology Europe Co LLP, filiale de Kingston Technology Company, Inc. et leader mondial de mémoire-vives et de solutions technologiques, annonce aujourd’hui le lancement du SSD Kingston FURY Renegade, sa nouvelle génération de SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe pour les joueurs, les passionnés et les amateurs de sensations fortes. Le Kingston FURY Renegade SSD offre des performances de pointe dans des capacités élevées en utilisant le dernier contrôleur Gen 4x4 et 3D TLC NAND.







En optimisant la bande passante disponible de PCIe 4.0, le SSD Kingston FURY Renegade atteint des vitesses de 7 300/7 000 Mo/s en lecture/écriture et jusqu'à 1 000 000 d’IOPS1 pour offrir une cohérence étonnante et une expérience de jeu exceptionnelle. Le SSD est optimisé pour réduire les temps de chargement des jeux et des applications, diffuser et capturer en toute simplicité et donner au système un surcroît général de réactivité.



Disponibles dans des capacités allant jusqu'à 4 To, les utilisateurs peuvent stocker une vaste bibliothèque de jeux et de médias, tout en gardant de l'espace pour les tout derniers titres. En plus des vitesses formidables et des options de capacité massive, le SSD FURY Renegade de Kingston associe un format M.2 mince et un diffuseur de chaleur en aluminium graphène pour permettre au SSD de se refroidir en cas d'utilisation intensive et d'offrir des performances supérieures même dans les espaces les plus restreints des PC de jeu et des PC portables.



“Le SSD Kingston FURY Renegade repousse les limites de la technologie PCIe Gen4 pour offrir aux utilisateurs le stockage très performant dont ils ont besoin pour améliorer leur configuration et leur expérience de jeu dans leur ensemble,” déclare Tony Hollingsbee, SSD Business Manager, Kingston EMEA. “Les utilisateurs peuvent ainsi associer le SSD Kingston FURY Renegade à la gamme de mémoires Kingston FURY pour former une combinaison ultime qui les aidera à rester au sommet de leur art.”



Le SSD Kingston FURY Renegade est actuellement disponible en 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Le Kingston FURY Renegade SSD bénéficie d'une garantie limitée de cinq ans et d'un support technique gratuit. Pour plus d’informations, rendez-vous sur kingston.com.



Caractéristiques et spécificités du SSD Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 :



- Optimisé avec PCIe 4.0 NVMe : pour dominer avec des vitesses intenses de pointe Gen 4x4 jusqu'à 7 300/7 000 Mo/s1 en lecture/écriture et jusqu'à 1 000 000 d' IOPS1.

- Optimiser le potentiel de sa carte mère : format M.2 mince et puissant pour améliorer sa plate-forme de jeu et de son PC portable.

- Plus d'espace pour jouer : Obtenir tous les derniers titres et DLC disponibles. Performances avec des capacités élevées allant jusqu'à 4 To2 pour stocker ses jeux et médias préférés.



Diffuseur de chaleur en aluminium graphène de petit format : La dissipation thermique avancée permet au SSD de refroidir en cas d'utilisation intensive. Permet de bénéficier de meilleures performances même dans des espaces restreints sur les ordinateurs de gaming et les cartes mères.



- Facteur de forme : M.2 2280,

- Interface : PCIe 4.0 NVMe,

- Capacités2 : 500 Go, 1 To, 2 To, 4 To,

- Contrôleur : Phison E18,

- NAND : 3D TLC.



Lecture/Écriture séquentielle :



- 500 Go – 7 300/3 900 Mo/s,

- 1 To – 7 300/6 000 Mo/s,

- 2 To – 7 300/7 000 Mo/s,

- 4 To – 7 300/7 000 Mo/s.



Lecture/Écriture aléatoire 4K :



- 500 Go – up to 450 000/900 000 IOPS,

- 1 To – up to 900 000/1 000 000 IOPS,

- 2 To – up to 1 000 000/1 000 000 IOPS,

- 4 To – up to 1 000 000/1 000 000 IOPS.



Total des Octets écrits (TBW) :



- 500 Go – 500 TBW,

- 1 To – 1.0 PBW,

- 2 To – 2.0 PBW,

- 4 To – 4.0 PBW.



Consommation d’énergie :



- 500 Go – 5mW en veille/0,34W en moyenne/2,7W (MAX) en lecture/4,1W (MAX) en écriture,

- 1 To – 5mW en veille/0,33W en moyenne/2,8W (MAX) en lecture/6,3W (MAX) en écriture,

- 2 To – 5mW en veille/0,36W en moyenne/2,8W (MAX) en lecture/9,9W (MAX) en écriture,

- 4 To – 5mW en veille/0,36W en moyenne/2,7W (MAX) en lecture/10,2W (MAX) en écriture.



- Température de stockage : -40 °C~85 °C,

- Température en fonctionnement : 0 °C~70 °C.



Dimensions :



- 500 Go – 1 To – 80 mm x 22 mm x 2.21 mm,

- 2 To – 4 To – 80 mm x 22 mm x 3.5 mm.



Poids :



- 500 Go – 1 To – 7 g,

- 2 To – 4 To – 9,7 g.



- Vibration en fonctionnement : 2,17 G en pointe (7-800Hz),

- Vibration hors fonctionnement : 20G en pointe (20-1000Hz),

- MTBF: 1 800 000 heures,

- Garantie/Support : Limitée à 5 ans avec assistance technique gratuite.



Voici un tableau récapitulatif des capacités de disponible :







