Le fauteuil de jeu noblechairs HERO - White Edition avec revêtement en blanc















Vinyle high-tech blanc brillant



Le matériau de couverture, développé et produit en Allemagne, est recouvert d'une couche protectrice qui rend la surface antisalissante et extrêmement résistante. Même les taches tenaces causées par la peinture, les épices ou le maquillage peuvent être éliminées sans laisser de résidus. Les taches de jeans font donc partie du passé. Sa longue durée de vie contribue à la durabilité et à la conscience écologique.



Les couches restent totalement invisibles et le vinyle est agréablement doux au toucher. En outre, la surface est résistante à la lumière et ne se décolore pas, même après une exposition prolongée à la lumière. Avec une ergonomie supérieure, des accoudoirs 4D, des roulettes de 60 mm, un soutien lombaire réglable et un appui-tête en mousse à mémoire de forme, le HERO White Edition est le compagnon idéal de toute installation. Ensemble de coussins pour la tête et les lombaires inclus.



- Vinyle de haute technologie nouvellement développé,

- Disponible en blanc pour un look propre et élégant,

- Ensemble de coussins pour la tête et les lombaires inclus.



Découvrez le confort et la durabilité à un nouveau niveau



L'introduction de la série HERO dans la gamme noblechairs offre aux utilisateurs encore plus de choix en matière de confort et de durabilité. En collaboration avec des experts du secteur, noblechairs a développé un tissu de haute technologie qui confère à l'ensemble du fauteuil un confort de première classe et une durabilité extrêmement élevée.



Disponible en blanc, vous apprécierez la série HERO dans une couleur propre et élégante !



- Un confort incroyable et un design élégant,

- Résistant à la saleté et aux taches,

- Le matériau résistant à la lumière garantit une brillance durable des couleurs.



noblechairs est récompensé pour les meilleures chaises de jeu de 2021 !



- noblechairs European Hardware Awards 2021,

- Prix européen du matériel informatique 2021.



L'European Hardware Association a décerné le très convoité European Hardware Award dans la catégorie "Best Gaming Chairs" aux chaises de jeux de noblechairs, mettant une fois de plus la couronne bien méritée sur ses excellents produits.



Le prix et tous les autres lauréats du test peuvent être consultés ici (lien externe).



Caseking félicite noblechairs pour sa victoire !



Design ergonomique



En collaboration avec les partenaires de l'équipe professionnelle d'eSports de renommée mondiale de noblechairs, le HERO a été conçu spécialement pour les longues sessions de jeu. Une ergonomie optimisée, où le confort sur une longue période est la priorité absolue, est ici cruciale.



Le design spécial du dossier est adapté à la forme naturelle du dos et procure à la fois soulagement et confort.



- L'appui-tête en mousse à mémoire de forme s'adapte à la forme de la tête de chacun.

- Le design général de la chaise est adapté à la forme naturelle du dos.

- Soutien lombaire et mécanisme de basculement à réglage individuel.



Matériaux de qualité supérieure



Les composants utilisés dans les chaises nobles ont été continuellement améliorés. Dans le HERO, ils sont fabriqués avec des matériaux de première qualité qui garantissent non seulement le confort, mais aussi une valeur durable.



- Cadre robuste en acier.

- Rembourrage étendu en mousse froide pour un soutien parfait du corps.

- Certifié comme siège de bureau selon la norme DIN EN 1335.



La position assise parfaite pour chaque utilisateur



Le réglage de la hauteur, associé au confortable "mécanisme à bascule", offre une amplitude de mouvement qui vous permet de trouver la position parfaite. Avec un réglage de la fonction bascule jusqu'à 11° et la possibilité de régler le dossier de 90° à 125°, il est possible de jouer, regarder ou travailler confortablement à tout moment.



- Réglage rapide et confortable du dossier,

- Hauteur du siège réglable,

- Dossier réglable de 90° à 125.



Grands accoudoirs 4D personnalisables



Les accoudoirs 4D extra-larges de la série HERO offrent de multiples possibilités de personnalisation pour chaque utilisateur.



Réglables dans quatre directions, les accoudoirs en polyuréthane offrent une surface subtilement texturée qui permet de trouver un équilibre entre le confort et la bonne prise en main pour les sessions de jeu les plus intenses.



- Hauteur, profondeur, distance au siège et angle réglables.

- Surface élargie pour un confort optimal.

- Matériau texturé pour une prise en main particulière.



Base robuste en aluminium



Fabriqué en aluminium thermolaqué, résistant à la corrosion. Le HERO est équipé de cinq roulettes de haute qualité qui assurent un déplacement souple et silencieux sur tous les types de sols.



Le résultat final est une base de haute qualité qui constitue une base solide pour la série HERO.



- Supporte un poids allant jusqu'à 150 kg,

- Ressort à gaz puissant de classe de sécurité 4,

- Fabriqué en aluminium solide mais léger.



Améliorez votre trône avec les accessoires haut de gamme de noblechairs !



Accessoires Noblechairs



Roulettes optimisées pour sols durs avec fonction de blocage automatique

Les fauteuils premium de noblechairs sont irréprochables et offrent une expérience d'assise fantastique, qui ne peut être que renforcée par les accessoires premium de noblechairs.



Afin d'adapter parfaitement le fauteuil de jeu aux besoins de l'utilisateur, noblechairs propose des roulettes pratiques de 60 mm pour sol dur avec fonction de blocage automatique, ce qui met fin aux glissements gênants sur la surface. En outre, des vérins à gaz plus courts permettent de réduire la hauteur totale du siège, ce qui fait de ce fauteuil le trône parfait, même pour les utilisateurs de petite taille.



- Roulettes en nylon de 60 mm avec revêtement en polyuréthane (PU).



Optimisez votre confort et favorisez une posture saine !



Pour augmenter le confort déjà exceptionnel d'un fauteuil noble, investir dans des accessoires ergonomiques n'est pas seulement judicieux, c'est aussi une contribution active à la prévention des dommages à long terme liés à la posture. Avec le repose-pieds noblechairs, l'équipe noblechairs a développé un tel accessoire.



Le repose-pieds de noblechairs ne se contente pas de maximiser le confort, il ménage également le dos et favorise la circulation sanguine. Il soulage les pieds et le dos, contribuant ainsi à une posture naturelle et saine. Les matériaux traités de première qualité dans un design élégant complètent cet accessoire noble.



Voici la fiche technique :









