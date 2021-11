Les sorties Netflix de la semaine #68.







Big Mouth – saison 5



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Délices et horreurs de la puberté chahutent un groupe d’ados dans cette comédie décapante créée par deux copains de longue date, Nick Kroll et Andrew Goldberg.



Narcos : Mexico – saison 3



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Cette nouvelle saga Narcos raconte l’histoire vraie de l’ascension du cartel de Guadalajara et le début de la guerre contre la drogue au Mexique dans les années 1980.



Gloria



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Jeux d’espionnage, mensonges et secrets foisonnent en 1968 à Glória au Portugal, où un ingénieur de Radio Free Europe joue sur tous les tableaux de la guerre froide.



Voici toutes les sorties de cette semaine :



- Ridley Jones : la protection du musée – Saison 2,

- Camp Secret : les nazis bien gardés de l’Amérique,

- The Hardey They Fall,

- Les rois de l’arnaque,

- Catching Killers – Saison 1,

- Love Hard,

- Notre histoire policière,

- Narcos : Mexico – saison 3,

- L’improbable Assassin d’Olof Palme,

- Big Mouth – Saison 5,

- We coudn’n become adultes,

- Zero to Zero,

- Gloria – saison 1,

- Une sacrée union,

- The Club – Partie 1,

- Yara,

- Hector,

- Chair de poule 2 : les fantômes d’Halloween,

- Arcane,

- Max.



