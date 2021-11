TerraMaster annonce un dispositif de stockage RAID D5-300C à 5 baies.



TerraMaster, une marque professionnelle spécialisée dans la fourniture de produits de stockage innovants pour les particuliers, les entreprises et les sociétés, présente le stockage RAID à 5 baies D5-300C conçu pour les petites entreprises et les bureaux à domicile. Il est doté d'une fonction RAID 2+3 qui offre une meilleure flexibilité de configuration du stockage. Le TerraMaster D5-300C est idéal pour une variété d'applications, offrant une solution de stockage polyvalente pour le montage vidéo, les fichiers multimédia, la vidéosurveillance, les sauvegardes, le stockage de données techniques et générales, et plus encore.



















Le TerraMaster D5-300C est doté de la configuration de stockage RAID 2+3 exclusive de TerraMaster, qui autorise le RAID 0 ou le RAID 1 pour les première et deuxième baies de disques durs, tandis que le reste des disques installés sur les autres baies fonctionnent comme des disques simples et indépendants. Cela permet au D5-300C d'offrir une meilleure flexibilité en termes de configurations de stockage.



Superspeed avec le protocole USB 3.1 Gen1



Le TerraMaster D5-300C utilise le protocole SUPERSPEED USB 3.1 Gen1 (5 Gbps). En RAID 0, avec des disques durs SSHD de bureau, la vitesse de lecture/écriture peut atteindre 410 Mo/s. En USB 2.0, la vitesse de lecture/écriture ne peut atteindre que 28 Mo/s.



Interface USB Type-C



Le TerraMaster D5-300C est équipé d'une interface USB type-C SUPERSPEED et est compatible avec les ordinateurs Mac et Windows.



Capacité de stockage jusqu'à 90 To



Le D5-300C peut prendre en charge cinq (5) disques durs SATA, est compatible avec un disque dur SATA de 3,5 pouces de 18 To et prend en charge une capacité de stockage totale pouvant atteindre 90 To.



Compatible avec divers disques durs



Le D5-300C est compatible avec divers disques durs, tels que les disques durs SATA de 3,5 pouces (y compris les disques durs WD Green, les disques durs WD Red, les disques durs WD Purple et les disques durs Enterprise), les disques durs SATA de 2,5 pouces et les SSD SATA de 2,5 pouces.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix est de : 219.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP