Patriot dévoile sa série de mémoires DDR5 Signature.



PATRIOT, un leader mondial de la mémoire de performance, des SSD, des périphériques de jeu et des solutions de stockage flash, est fier d'annoncer aujourd'hui que sa première mémoire haute performance DDR5 sera disponible sur le marché en novembre 2021. La mémoire Signature DDR5 offre des performances supérieures d'environ 75 % à celles d'une mémoire DDR4 haut de gamme et overclockée similaire, dès le départ. Le kit de mémoire offre des fréquences élevées allant jusqu'à 4800 MHz, avec des versions futures allant jusqu'à 8400 MHz. Les modules individuels sont disponibles en différentes capacités, de 8 à 64 Go, et constituent le choix idéal pour les intégrateurs de systèmes et ceux qui cherchent à étendre la mémoire de leur système DDR5.















"Nous avons travaillé conjointement avec les fabricants de cartes mères pour nous assurer que notre gamme de mémoires DDR5 présente une excellente stabilité et compatibilité avec les derniers processeurs de bureau ALDER LAKE et les plates-formes Z690 d'INTEL", a déclaré Roger Shinmoto, vice-président de PATRIOT Memory. La mémoire DDR5 PATRIOT Signature est conçue pour offrir une amélioration significative des performances. Ne nécessitant qu'une alimentation de 1,1 V, la mémoire Signature DDR5 consomme moins d'énergie et produit moins de chaleur malgré sa fréquence plus élevée de 4800 MHz. D'autres améliorations de l'alimentation comprennent un circuit intégré de gestion de l'alimentation (PMIC) embarqué, qui permet de mieux contrôler la régulation de la tension locale tout en offrant une protection accrue des seuils, une surveillance simultanée, une tension INTELligente et une gestion de l'alimentation prenant en charge un réglage accru de la tension et des plages de réglage plus complètes.



Chaque module Signature DDR5 est doté de capteurs thermiques embarqués pour surveiller et protéger les problèmes thermiques et améliorer le rapport global.



La qualité de fabrication et la stabilité sont des caractéristiques essentielles pour une mémoire DRAM réussie ; un circuit imprimé noir à 8 couches est utilisé sur la mémoire DDR5 Signature PATRIOT pour une intégrité du signal substantielle. En outre, le tout dernier code de correction d'erreurs (ECC) intégré améliore la précision du traitement des données et la stabilité globale du système. En conséquence, la mémoire DDR5 PATRIOT Signature promet d'être un choix judicieux pour les intégrateurs de systèmes et tous ceux qui cherchent à étendre la mémoire de leur système DDR5, offrant une large gamme de capacités et de configurations, permettant aux utilisateurs de tirer le meilleur parti des nouvelles plateformes ALDER LAKE et Z690.



La mémoire DDR5 PATRIOT Signature bénéficie d'une garantie à vie limitée PATRIOT et sera disponible chez les principaux détaillants du monde entier en novembre 2021.



Caractéristiques :



- Faible consommation d'énergie, ne nécessitant qu'une alimentation de 1,1 V.

- Un circuit intégré de gestion de l'alimentation de haute qualité est intégré pour assurer un transfert d'énergie stable à haut rendement.

- Des capteurs de température embarqués surveillent et protègent de la surchauffe.

- Capacité de vérification des erreurs ECC sur puce pour assurer un traitement précis des données.

- Capacités futures des modules jusqu'à 256 Go par stick.



Pas de date ni de prix pour le moment.



